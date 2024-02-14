"Благодаря мне заработала много денег": путинист Трамп попер буром на Тейлор Свифт

Экс-президент США Дональд Трамп решил напомнить певице Тейлор Свифт, что во время его каденции был принят закон о модернизации музыки.

https://stars.glavred.info/blagodarya-mne-zarabotala-mnogo-deneg-putinist-tramp-poper-burom-na-teylor-svift-10541453.html Ссылка скопирована

Трамп, Свифт / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами бывший президент США Дональд Трамп обвинил американскую поп-певицу Тейлор Свифт в нелояльности ‒ если она поддержит нынешнего главу Белого дома Джо Байдена на пост президента на второй срок. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Трамп сказал, что Свифт и другие артисты получили выгоду от закона о модернизации музыки, который помог исполнителям легче зарабатывать роялти и лицензионные отчисления через музыкальные стриминговые сервисы и который был принят во время его президентства.

видео дня

Дело в том, что Свифт поддержала Байдена на выборах 2020 года, хотя сейчас она еще никого не поддержала публично. Ее недавние посты в соцсетях, в котором она призвала своих сторонников голосовать, как сообщается, привел к регистрации более 35 тысяч избирателей. Трамп утверждает, что Байден "ничего не сделал для Тейлор и никогда не сделает".

Между тем якобы некоторые влиятельные республиканцы предупреждали Трампа об опасности преследования безумно популярной и влиятельной в США певицы.

Закон о модернизации музыки, который, по словам Дональда Трампа, был его идеей, обновил закон об авторском праве, чтобы лучше адаптировать роялти и лицензионные платежи к эпохам стриминговой музыки.

Напомним, ранее стало известно о том, что Тейлор Свифт стала задыхаться - прямо на своем шоу Eras Tour в Рио-де-Жанейро. Фанатское видео с концерта показало, что звезда изо всех сил пытается дышать сразу после исполнения "Bejeweled" в конце своего многочасового выступления.

Сама певица сообщила, что она "опустошена" после того, как перед ее концертом в Рио-де-Жанейро в пятницу умерла фанатка. Позже также стало известно о еще одной смерти.

К слову, Тейлор Свифт - самая популярная исполнительница на Spotify и Apple Music, а также самая кассовая исполнительница за всю историю.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.