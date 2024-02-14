"Благодаря мне заработала много денег": путинист Трамп попер буром на Тейлор Свифт

Скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами бывший президент США Дональд Трамп обвинил американскую поп-певицу Тейлор Свифт в нелояльности ‒ если она поддержит нынешнего главу Белого дома Джо Байдена на пост президента на второй срок. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Трамп сказал, что Свифт и другие артисты получили выгоду от закона о модернизации музыки, который помог исполнителям легче зарабатывать роялти и лицензионные отчисления через музыкальные стриминговые сервисы и который был принят во время его президентства.
Дело в том, что Свифт поддержала Байдена на выборах 2020 года, хотя сейчас она еще никого не поддержала публично. Ее недавние посты в соцсетях, в котором она призвала своих сторонников голосовать, как сообщается, привел к регистрации более 35 тысяч избирателей. Трамп утверждает, что Байден "ничего не сделал для Тейлор и никогда не сделает".
Между тем якобы некоторые влиятельные республиканцы предупреждали Трампа об опасности преследования безумно популярной и влиятельной в США певицы.
Закон о модернизации музыки, который, по словам Дональда Трампа, был его идеей, обновил закон об авторском праве, чтобы лучше адаптировать роялти и лицензионные платежи к эпохам стриминговой музыки.
Напомним, ранее стало известно о том, что Тейлор Свифт стала задыхаться - прямо на своем шоу Eras Tour в Рио-де-Жанейро. Фанатское видео с концерта показало, что звезда изо всех сил пытается дышать сразу после исполнения "Bejeweled" в конце своего многочасового выступления.
Сама певица сообщила, что она "опустошена" после того, как перед ее концертом в Рио-де-Жанейро в пятницу умерла фанатка. Позже также стало известно о еще одной смерти.
К слову, Тейлор Свифт - самая популярная исполнительница на Spotify и Apple Music, а также самая кассовая исполнительница за всю историю.
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