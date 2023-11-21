После трагедий на концерте: Тейлор Свифт стала задыхаться на сцене

Одна из самых популярных певиц в мире Тейлор Свифт, похоже, стала задыхаться на своем шоу Eras Tour в Рио-де-Жанейро.
Фанатское видео с концерта, опубликованное в субботу, показывает, что звезда изо всех сил пытается дышать сразу после исполнения "Bejeweled" в конце своего многочасового выступления
"Боже мой… это разбивает мне сердце", — написал один обеспокоенный фанат в Твиттере в ответ на видео. "Она такой профессионал, но, наблюдая за ней в таком виде, я желаю ей всего наилучшего".
"Я также думаю о фанатах, которым пришлось терпеть эти сумасшедшие температуры… берегите людей и будьте здоровы!" - написал другой поклонник.
На видео - Тейлор Свифт тяжело дышать:
taylor was struggling to breathe as well!! pic.twitter.com/bV12oFwxjV— Taylor Throwbacks (@ThrowbackTaylor) November 18, 2023
Бразильский тур певицы проходит очень тяжело из-за сильной жары. В частности, недавно стало известно о том, что уже двое фанатов умерли, придя на концерт звезды.
Сама певица сообщила, что она "опустошена" после того, как перед ее концертом в Рио-де-Жанейро в пятницу умерла фанатка. Позже также стало известно о еще одной смерти.
Тейлор Свифт - самая популярная исполнительница на Spotify и Apple Music, а также самая кассовая исполнительница за всю историю.
Ранее также стало известно о том, что Дженнифер Лопес упорно работает над своим здоровьем и красотой. Об этом рассказала ее музыкальная руководительница Ким Берс.
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