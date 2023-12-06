Концерт вызвал землетрясение: Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time

В прошлом году человеком года стал Владимир Зеленский.

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На концерте Тейлор Свифт умерла поклонница / Коллаж Главред, фото скриншот с Instagram/taylorswift

Популярная поп-певица Тейлор Свифт завершила звездный 2023 год тем, что была названа человеком года по версии журнала Time.

По информации Би-Би-Си, звезда, чей тур Eras побил рекорды кассовых сборов и спровоцировал расследование практики продаж Ticketmaster, следует за такими людьми, как Барак Обама, Грета Тунберг и Владимир Зеленский.

Она рассказала журналу, что она "чувствует себя гордой и счастливой, как никогда". Награда вручается событию или человеку, который, как считается, оказал наибольшее влияние на глобальные события за последний год.

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Певица также призналась журналу, что ее 180-минутные концерты Eras часто вызывали у нее чувство физического изнеможения. "После серии выступлений я не встаю с постели, кроме как для того, чтобы взять еду, отнести ее обратно в постель и съесть там", - сказала она.

"Я едва могу говорить, потому что пела уже три концерта подряд. Каждый раз, когда я делаю шаг, мои ноги хрустят, хрустят, хрустят от танцев на каблуках", - добавляет звезда.

Она также рассказала о своем бурно развивающемся романе со звездой американского футбола Трэвисом Келси. Пара попала в заголовки газет в сентябре, когда Свифт была замечен с матерью Келси на одной из его игр.

"К тому времени, когда я пошла на ту первую игру, мы были парой", - объяснила она, добавив, что впервые они познакомились летом.

Отметим, что спрос на билеты Свифт был настолько высоким, что сайт Ticketmaster вышел из строя, что побудило Сенат США провести слушание по поводу бизнеса.

В Сиэтле ее концерты вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла. "Это похоже на момент прорыва в моей карьере, произошедший в 33 года", — сказала она Time. "И впервые в жизни я оказалась достаточно стойкой морально, чтобы принять то, что с этим связано", - поделилась она.

Ранее стало известно о том, что Тейлор Свифт похоже, стала задыхаться на своем шоу Eras Tour в Рио-де-Жанейро. Фанатское видео с концерта, опубликованное в субботу, показывает, что звезда изо всех сил пытается дышать сразу после исполнения "Bejeweled" в конце своего многочасового выступления.

Сама певица сообщила, что она "опустошена" после того, как перед ее концертом в Рио-де-Жанейро в пятницу умерла фанатка. Позже также стало известно о еще одной смерти.

Тейлор Свифт - самая популярная исполнительница на Spotify и Apple Music, а также самая кассовая исполнительница за всю историю.

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