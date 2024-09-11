"Спокойствие, а не хаос": Тейлор Свифт тонко потроллила Дональда Трампа

Тейлор Свифт тонко потроллила кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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Тейлор Свифт смело заявила о своей позиции/ Коллаж Главред, фото скриншот с Instagram/taylorswift

Американская супер популярная поп-звезда Тейлор Свифт поддержала кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента во вторник вечером после напряженных дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом.

На своей странице в Instagram, Харрис, кандидата от Демократической партии, Свифт назвала "твердым, одаренным лидером". "Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года", — заявила Свифт в посте в Instagram для своих более чем 283 миллионов подписчиков.

"Я голосую за Камиллу Харрис, потому что она борется за права и дела, которые, как я считаю, нуждаются в воине, чтобы отстаивать их. Я думаю, что она твердый, одаренный лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране, если нас будет вести спокойствие, а не хаос".

Теория заговора в США и причем тут Тейлор Свифт Тейлор Свифт — популярная американская певица и автор песен. Свифт продала свыше 200 миллионов пластинок в мире и является одним из самых продаваемых музыкантов, самой прослушиваемой певицей на платформе Spotify и единственной артисткой, у которой пять альбомов были проданы тиражом свыше миллиона копий в первую неделю в США. Среди наград певицы: 14-кратный лауреат премии "Грэмми", включая четыре победы в номинации "Лучший альбом года";

обладательница одной прайм-таймовой премии "Эмми";

40 статуэток American Music Awards;

29 Billboard Music Awards;

23 MTV Video Music Awards;

три наград IFPI "Мировой исполнитель звукозаписи года". Кроме того, Свифт побила 101 мировой рекорд Гиннеса. Певица удостоена званий "Артист десятилетия" и "Женщина десятилетия". Американский журнал Time назвал Тейлор Свифт "Человеком 2023 года". Как пишет Bloomberg со ссылкой на опрос Monmouth University, почти каждый пятый американец считает, что поп-певица Тейлор Свифт участвует в тайных правительственных мероприятиях, призванных помочь Джо Байдену победить на президентских выборах. "Теория заговора" ничем не подкреплена, однако она поддерживается в соцсетях и освещается в консервативных новостных сетях. По версии сторонников этой теории Пентагон "использует" Свифт в качестве "оружия в кампании психологической войны". Путем "инсценировки романа" между певицей и защитником Chiefs Трэвисом Келсом правительство пытается повысить популярность Свифт, чтобы ее возможное одобрение Байдена имело больший эффект. Почти треть республиканцев верят в эту теорию, в то время как среди демократов таких только 6%.

Свифт добавила, что она была "воодушевлена ​​и впечатлена" выбором Харрис губернатора Миннесоты Тима Уолза в качестве своего напарника, восхваляя его как защитника "прав ЛГБТК+, ЭКО и права женщины владеть своим телом на протяжении десятилетий".

"Я провела свое исследование и сделала свой выбор", — добавила обладательница премии "Грэмми". "Ваше исследование — это все, что вам нужно сделать, и выбор — это ваш выбор", - сказала она.

34-летняя Свифт подписала свой пост "Бездетная кошатница" — отсылка к выражению, которое использовал напарник Трампа, сенатор Дж. Д. Вэнс, республиканец из Огайо, для описания женщин, у которых нет детей.

Свифт добавила фотографию себя, держащей своего кота Бенджамина Баттона, который украсил обложку журнала Time вместе с певицей.

К слову, поддержка Свифт стала неожиданностью для кампании Харрис, сообщили NBC News два представителя кампании. Кампания рассматривает поддержку певицы как часть "решающей победы" вице-президента на сцене дебатов и говорит о ее способности привлекать поддержку, сказал один из представителей.

Тейлор Свифт - самая популярная исполнительница на Spotify и Apple Music, а также самая кассовая исполнительница за всю историю.

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Ранее стало известно о том, что Тейлор Свифт похоже, стала задыхатьсяна своем шоу Eras Tour в Рио-де-Жанейро. Фанатское видео с концерта, опубликованное в субботу, показывает, что звезда изо всех сил пытается дышать сразу после исполнения "Bejeweled" в конце своего многочасового выступления.

Сама певица сообщила, что она "опустошена" после того, как перед ее концертом в Рио-де-Жанейро в пятницу умерла фанатка. Позже также стало известно о еще одной смерти.

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