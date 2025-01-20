Известный 67-летний украинский актер в третий раз стал отцом

Михаил Мельник поделился радостной новостью, раскрыл пол и имя новорожденного.

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Михаил Мельник в третий раз стал отцом - актер Мельник сообщил о рождении третьего ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mykhailo_m_e_l_n_y_k

Кратко:

Михаил Мельник и его жена Елизавета стали родителями

У пары родился сын

Это третий ребенок для актера

Украинский актер и основатель театра "Крик" Михаил Мельник сообщил, что у него родился третий ребенок. 17 января на свет появился мальчик, которого назвали в честь отца.

В комментарии для Суспільного 67-летний актер признался, что появление еще одного малыша было его давней мечтой - его старшие дети, сын Ростислав и дочь Марта, уже совсем взрослые.

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Мельник рассказал, что его жена, звукорежиссер Елизавета Мельник, и младенец чувствуют себя хорошо. Актер присутствовал при родах и очень счастлив появлению еще одного ребенка.

"Для меня это внутренняя неожиданность, очень необычно, ведь у меня уже взрослые сын и дочь. Но мы с Лизой очень хотели ребенка. Она молодец, с помощью врачей прекрасно справилась. Я присутствовал на родах, поддерживал. И малыш, и мама чувствуют себя хорошо", - говорит артист.

Сейчас Михаил Мельник взял небольшой отпуск от спектаклей чтобы постоянно находиться дома с семьей - помогать жене и наблюдать за маленьким Мишей.

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Кто такой Михаил Мельник? Михаил Мельник - украинский театральный режиссер, актер театра, сценарист, музыкальный редактор, музыкант. Заслуженный артист Украины (1994), Народный артист Украины (2005), Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2007). Основатель, художественный руководитель, режиссер и единственный актер Театра одного актера "Крик", сообщает Википедия.

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