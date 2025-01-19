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Экс-ВиаГра Миша Романова рассталась с советником президента Зеленского

Анна Подгорная
19 января 2025, 19:20
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Этот роман длился около двух лет.
Миша Романова
Миша Романова рассталась с Алексом Роднянским / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misharomanova

Кратко:

  • Миша Романова встречалась с Александром Роднянским-младшим
  • Через два года отношений пара распалась

Украинская певица Миша Романова (Наталья Могилинец) призналась, что Новый год-2025 встречала в состоянии восстановления после депрессии. Поэтому начало года у нее было с "новыми запросами и интересными разговорами, наедине с собой".

Об этом артистка рассказала в своем блоге в Instagram. Депрессия, вероятно, стала развиваться у Миши осенью 2024 года - тогда закончился ее двухлетний роман с советником Владимира Зеленского по экономическим вопросам и сыном продюсера Александра Роднянского Алексом Роднянским.

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Романова призналась, что это было для нее большим ударом. "Это было болезненно. Но я предпочитаю рассматривать каждый опыт, как возможность роста. В отношениях бывают трудности, и в данном случае я поняла, что важно двигаться дальше и сосредоточиться на своем личном развитии", - написала она.

Певица не стала раскрывать, почему она и Роднянский-младший больше не вместе. Пара познакомилась осенью 2022 года, через несколько месяцев после того, как мужчина развелся со своей первой женой. Отношения Романова и Роднянский-младший не афишировали.

Миша Романова
Миша Романова рассталась с Алексом Роднянским / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misharomanova
Александр Роднянский-младший
Александр Роднянский-младший - бывший возлюбленный Миши Романовой / instagram.com/arodnyansky

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Также жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина Решетник показала округлившийся животик. У пары уже трое детей, но супруги не единожды говорили, что хотят еще одного малыша.

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Кто такая Миша Романова?

Миша Романова (Наталья Могилинец) - украинская певица. Победительница шоу "Хочу V ВИА Гру" (2013), участница группы ВиаГра (2013-2018). Близкая подруга певца Макса Барских.

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