Экс-ВиаГра Миша Романова рассталась с советником президента Зеленского

Кратко:
- Миша Романова встречалась с Александром Роднянским-младшим
- Через два года отношений пара распалась
Украинская певица Миша Романова (Наталья Могилинец) призналась, что Новый год-2025 встречала в состоянии восстановления после депрессии. Поэтому начало года у нее было с "новыми запросами и интересными разговорами, наедине с собой".
Об этом артистка рассказала в своем блоге в Instagram. Депрессия, вероятно, стала развиваться у Миши осенью 2024 года - тогда закончился ее двухлетний роман с советником Владимира Зеленского по экономическим вопросам и сыном продюсера Александра Роднянского Алексом Роднянским.
Романова призналась, что это было для нее большим ударом. "Это было болезненно. Но я предпочитаю рассматривать каждый опыт, как возможность роста. В отношениях бывают трудности, и в данном случае я поняла, что важно двигаться дальше и сосредоточиться на своем личном развитии", - написала она.
Певица не стала раскрывать, почему она и Роднянский-младший больше не вместе. Пара познакомилась осенью 2022 года, через несколько месяцев после того, как мужчина развелся со своей первой женой. Отношения Романова и Роднянский-младший не афишировали.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред сообщал, кто избил украинского певца Антона Wellboy в ночь на 13 января. К делу оказались причастны военный и блогеры. Один из участников назвал причину драки с артистом.
Также жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина Решетник показала округлившийся животик. У пары уже трое детей, но супруги не единожды говорили, что хотят еще одного малыша.
Читайте также:
- Актер-защитник рассказал, что его жена собралась на фронт
- Ольга Сумская оказалась в центре Киева во время обстрела баллистикой РФ
- Юлия Санина впервые призналась, как ее муж оказался за границей во время войны
Кто такая Миша Романова?
Миша Романова (Наталья Могилинец) - украинская певица. Победительница шоу "Хочу V ВИА Гру" (2013), участница группы ВиаГра (2013-2018). Близкая подруга певца Макса Барских.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред