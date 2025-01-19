"Мои сердце и разум": Соловий показала редкое фото важного для нее мужчины

Воин сейчас защищает нашу страну на Запорожском направлении.

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Кристина Соловий новости - Кристина Соловий показала мужчину, с которым ее сердце / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Вкратце:

Певица рассказала, о чем мечтает сегодня

Она также показала, с кем связаны ее мечты.

Кристина Соловий не скрывает, что ее личная жизнь порой бывает очень бурной и насыщенной. Однако сердце харизматичной певицы в последнее время всецело находится рядом с одним мужчиной.

Его артистка недавно показала в своем блоге в Instagram. Она отметила, что сейчас это для нее - на первом месте по важности.

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Речь идет про Евгения - старшего брата Кристины, который защищает нашу страну от оккупантов. Мужчина служит на Запорожском направлении. Об этом рассказала сама Соловий, и поделилась своими эмоциями и сокровенными желаниями.

"Все, чего я хочу, чтобы закончилась война. Я выступала для военных более 150 раз, сыграла десятки благотворительных концертов, делала и поддерживала сборы для вас и ваших близких. Но последние полгода мои сердце и разум на Запорожском направлении с ближайшим для меня родным братом, Евгением, офицером разведки 65 бригады", - написала Кристина Соловий.

Кристина Соловий показала мужчину, с которым ее сердце, - брата Евгения / instagram.com/soloviyka

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Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

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