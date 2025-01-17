"Круто": кто стал десятой финалисткой нацотбора на "Евровидение 2025"

Вы узнаете:
- Fiїnka прошла в финал нацотбора на "Евровидение 2025"
- Как украинцы голосовали за финалистов
Украинская певица Fiїnka стала десятой участницей украинского нацотбора на "Евровидение 2025", за нее проголосовали украинцы в "Дії".
Новость опубликовала в соцсетях конкурса.
"Десятку финалистов Нацотбора 2025 года в Дії закрыла FIINKA. Вы дали FIINKA 79 699 голосов в опросе Дії. А всего проголосовали 262 170 пользователей. Почти треть за одну исполнительницу – круто! Кто отправится представлять Украину на Евровидении в Базеле, определите уже 8 февраля", - написали в посте.
Всего в зрительском онлайн-голосовании, которое длилось с 13-го по 17 января, приняло участие более 262 тыс. украинцев.
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Ранее Главред рассказывал, кто победил на Детском Евровидении-2024, и какое место на конкурсе занял Артем Котенко, юный артист из Украины, с песней "Hear Me Now" ("Дом").
Также после публикации лонглиста Нацотбора на Евровидение-2025 лидер популярной рок-группы Хейтспич нецензурно послал Тину Кароль, которая в этом году выполняет роль музыкального продюсера конкурса.
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Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.
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