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"Круто": кто стал десятой финалисткой нацотбора на "Евровидение 2025"

Элина Чигис
17 января 2025, 13:10
129
Артистка вышла в финал конкурса.
Финалисты украинского нацотбора на "Евровидение 2025"
Финалисты украинского нацотбора на "Евровидение 2025" / фото: instagram.com Евровидение Украина

Вы узнаете:

  • Fiїnka прошла в финал нацотбора на "Евровидение 2025"
  • Как украинцы голосовали за финалистов

Украинская певица Fiїnka стала десятой участницей украинского нацотбора на "Евровидение 2025", за нее проголосовали украинцы в "Дії".

Новость опубликовала в соцсетях конкурса.

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"Десятку финалистов Нацотбора 2025 года в Дії закрыла FIINKA. Вы дали FIINKA 79 699 голосов в опросе Дії. А всего проголосовали 262 170 пользователей. Почти треть за одну исполнительницу – круто! Кто отправится представлять Украину на Евровидении в Базеле, определите уже 8 февраля", - написали в посте.

Всего в зрительском онлайн-голосовании, которое длилось с 13-го по 17 января, приняло участие более 262 тыс. украинцев.

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Ранее Главред рассказывал, кто победил на Детском Евровидении-2024, и какое место на конкурсе занял Артем Котенко, юный артист из Украины, с песней "Hear Me Now" ("Дом").

Также после публикации лонглиста Нацотбора на Евровидение-2025 лидер популярной рок-группы Хейтспич нецензурно послал Тину Кароль, которая в этом году выполняет роль музыкального продюсера конкурса.

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