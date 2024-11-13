Мелания Трамп готовится нарушить правило первой леди - СМИ

Синопсис:
- Мелания Трамп станет 47-ой первой леди США в январе 2025 года
- Жена Дональда Трампа, вероятно, не станет соблюдать правила и обычаи, положенные в ее статусе
Дональд Трамп официально станет 47-ым президентом США лишь в январе 2025 года, а его первая леди, бывшая модель Мелания Трамп, уже устанавливает собственные правила. Она проигнорировала Джилл Байден, действующую первую леди, и готовится пренебречь еще одним правилом, которое предписано соблюдать супруге гаранта Америки.
Так CNN с отсылкой на многочисленные источники отмечает, что Мелания с высокой долей вероятности не будет жить в Белом доме с мужем на постоянной основе. Стремление миссис Трамп к автономии от своего мужа уже называют переосмыслением роли первой леди США.
Ожидается, что Мелания Трамп большую часть времени будет проводить на в Манхэттене в Trump Tower со своим сыном Бэрроном, или же в усадьбе "Мар-а-Лаго" на Палм-Бич, Флорида. При этом первая леди будет выполнять свои обязанности и присутствовать на ключевых мероприятиях подле своего мужа-президента.
Стоит отметить, что во время первой каденции Дональда Трампа на посту президента США (2017-2021), Мелания также не сразу перебралась в Белый дом. Ее муж стал официально стал президентом в январе 2017 года, а ее переезд состоялся лишь в июне 2017-го - после того как Бэррон закончил учебный год в Нью-Йорке.
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Кто такая Мелания Трамп?
Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.
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