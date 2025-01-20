Эффект Иванки: в Сети призывают к бойкоту бренда, который одевал Трамп-младшую

Уважаемый модный дом понес репутационные убытки после сотрудничества с Иванкой Трамп и Ушей Вэнс.

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Иванка Трамп новости - бренд Oscar de la Renta попал в скандал из-за нарядов для Иванки Трамп / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivankatrump

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Иванка Трамп и Уша Вэнс выходили перед инаугурацией Трампа в свет в нарядах от Oscar de la Renta

В сети оппоненты Трампа призывают бойкотировать бренд

Вечер перед инаугурацией 47-го президента США Дональда Трампа семья политика, его друзья и соратники провели за торжественным ужином в Национальном строительном музее в Вашингтоне. Вместе с отцом начало президентского срока праздновала его дочь Иванка Трамп - жена Джареда Кушнера, предпринимательница и светская львица.

На ужин она пришла в роскошном платье от модного дома Oscar de la Renta. Белый облегающий наряд был сшит на заказ и украшен драгоценной цветочной вышивкой из кристаллов и жемчужин. Видео его создания бренд с гордостью опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

видео дня

Примечательно, что и для другого важного мероприятия, связанного с предстоящей инаугурацией (президентского визита к Могиле Неизвестного солдата), Иванка выбрала наряд от Oscar de la Renta - кашемировое пальто песочного цвета с аппликацией в виде орхидей и платье в тон.

Противники 47-го президента США раскритиковали бренд Oscar de la Renta, и в социальных сетях публично призывают к бойкоту - на их взгляд сотрудничество с командой Трампа оказало негативное влияние на репутацию модного дома. "Фашизм - но сделайте его модным", "Вы должны остановиться. Это отвратительно", "Не лучший день дома для гордости", "Всегда любила этот бренд. Грустно расставаться с ODLR. Я не поддерживаю бренды, которые поддерживают фашистов", "Я увидел достаточно... Отписываюсь", "О, хорошо, значит, мы покончили с ODLR", - пишут возмущенные пользователи Instagram под фото Иванки Трамп.

Иванка Трамп новости - бренд Oscar de la Renta попал в скандал из-за нарядов для Иванки Трамп / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oscardelarenta

Иванка Трамп новости - бренд Oscar de la Renta попал в скандал из-за нарядов для Иванки Трамп / instagram.com/ivankatrump

К слову, в субботу будущая вторая леди США Уша Вэнс для праздничного ужина в честь вице-президента Джей Ди Вэнса, также выбрала платье от Oscar de la Renta - бархатный наряд с открытыми плечами, вырезом-сердечком и ассиметричным цветочным акцентом. Этот факт также возмутил поклонников бренда: "Учитывая его позицию по отношению к женщинам, иммиграции и здравоохранению, я нахожу вашу поддержку разочаровывающей", "Репутация бренда Oscar de la Renta пошла прахом", "Это так неприятно и разочаровывает. Я не думаю, что смогу снова поддерживать ваш бренд".

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Кто такая Иванка Трамп? Ивана Мари "Иванка" Трамп - американская предпринимательница, фотомодель, писательница. Дочь 45-го президента США Дональда Трампа (от первой жены политика - чешской модели Иваны Трамп). Советник президента США с 29 марта 2017 по 20 января 2021 года, сообщает Википедия.

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