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Больше не малыши: Селин Дион показала редкое фото со всеми своими сыновьями

Анна Подгорная
16 января 2025, 02:00
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Сложно поверить, что мальчики Дион и Анжелила уже такие большие.
Селин Дион
Селин Дион дети - как выглядят сыновья Селин Дион / коллаж: Главред, фото: instagram.com/celinedion

Краткое содержание:

  • Селин Дион посвятила покойному мужу пост в социальных сетях
  • Певица также показала, как выглядят ее сыновья от Рене Анжелила

Канадская певица Селин Дион - мама троих сыновей. Она редко показывает их широкой аудитории, ведь они уже достаточно взрослые, чтобы решать это самостоятельно: Рене-Шарлю в конце января исполнится 24 года, а близнецам Эдди и Нельсону сейчас по 14.

Парни сделали исключение лишь в памятную для их семьи дату - на днях исполнилось девять лет со дня смерти их отца Рене Анжелила. Он был мужем и менеджером Дион.

видео дня

В своем блоге в Instagram певица опубликовала редкий снимок с тремя сыновьями и трогательным обращением к Рене. "Рене, мы не можем поверить, что тебя нет с нами уже девять лет. Не проходит и дня, чтобы мы не чувствовали твоего присутствия: Рене-Шарль, Эдди, Нельсон и я. Ты был моим величайшим чемпионом, моим партнером и тем, кто всегда видел во мне лучшее. Я ценю тебя, и тебя всегда будет не хватать, любовь моя... Мы любим тебя", - написала звезда.

В кадре Селин сидит на празднично украшенной веранде со своими мальчиками, все одетые в белое и пастельные оттенки. Слева и справа от нее - близнецы, а парень в шапке - Рене-Шарль. Сыновья Дион и Анжелила выглядят очень взрослыми как для своего возраста

Селин Дион с сыновьями
Селин Дион дети - как выглядят сыновья Селин Дион / коллаж: Главред, фото: instagram.com/celinedion

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что завершился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, который длился целых 8 лет. Пара была в отношениях 10 лет, 2 года из которых - в официальном браке.

Также Дженнифер Лопес, которая весной 2024 года официально разошлась с Беном Аффлеком, заподозрили в романе с голливудской звездой, которая значительно старше нее.

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Кто такая Селин Дион

Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.

Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира (по версии Forbes 2017 и 2018 годов) и самая продаваемая из всех канадских исполнителей. Меццо-сопрано с диапазоном в пять октав.

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