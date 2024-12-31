Спустя 8 лет: завершился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта

Новый 2025 год Брэд и Энджи будут встречать абсолютно свободными людьми.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Джоли и Питт были 10 лет в отношениях, из них 2 года - в официальном браке

В 2016 актриса подала на развод

Дело закрыли лишь спустя 8 лет

В 2016 году одна из самых красивых пар Голливуда, актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт, объявили о расставании. Энджи подала на развод после инцидента в самолете: семья летела частным джетом, Брэд перебрал с алкоголем и начал демонстрировать агрессию по отношению к жене и детям.

Через три года Джоли и Питт стали свободными людьми. Впрочем, их развод не был официально завершенным, так как бывшие муж и жена продолжали бороться в суде за детей и совместно нажитое имущество.

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И вот, спустя 8 лет, в канун Нового года Анджелина Джоли и Брэд Питт подписали официальное соглашение о разводе. Об этом сообщило издание People.

Представители Питта пока не комментировали это огромное событие в жизни их клиента, а вот адвокат Джоли Джеймс Саймон, оказался более разговорчивым. Он отметил, что обоим супругам конец этой "битвы" принес облегчение.

"Более восьми лет назад Анджелина подала на развод с мистером Питтом. Она и дети оставили все имущество, которое они делили с Питтом, и с тех пор сосредоточились на поиске мира и исцеления для своей семьи. Это лишь одна часть долгого процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина очень устала, но она чувствует облегчение от того, что эта часть процесса закончилась", - говорит юрист.

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Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Кто такой Брэд Питт? Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

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