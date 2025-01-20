Дом с джакузи, бассейном и персоналом: как живет украинская 21-летняя блогерша

Девушка показала свой роскошный дом, который она арендует за 5 тысяч долларов.

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Как живет экс-невеста украинского певца / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Коротко:

Украинская блогерша арендует жилье под Киевом

За аренду девушка платит 5 тысяч долларов + коммунальные услуги

В доме есть джакузи, дорогой аквариум и комнаты для персонала

Экс-невеста украинского певца Ильи Парфенюка, он же Parfeniuk, известный хитами "Врубай" и "Провела экскурсию" показала свой просторный дом под Киевом, в котором живет с дочкой.

На шоу Люкс ФМ "По хатах" блогер рассказала, что арендованное жилье площадью до 300 квадратных метров имеет джакузи, аквариум за $3000 и отдельную комнату для персонала.

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Для отдыха там также стоят диваны и большой телевизор, а стены украшают разнообразные цветные картины. Кухня в доме тоже просторная. Здесь установили целых три холодильника и мини-бар для напитков.

Отдельно блогерша имеет свою спальню с большой кроватью, панорамными окнами и массажным столом, в доме еще обустроили большой гардероб.

Персонал Симбочки также собственные комнаты с отдельным входом и выходом на улицу, где есть еще одна кухня, ванная и рабочее место для домохозяйки.

За аренду девушка платит 5 тысяч долларов в месяц плюс коммунальные услуги, летом дом обходится несколько дешевле.

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Кто такой Parfeniuk? Parfeniuk (Парфенюк Илья Андреевич) - украинский певец и автор песен. Популярный благодаря социальной сети TikTok, в которой он делится своими треками. Сейчас на его счету 2 видеоклипа и 8 синглов, последний из которых - Дякую - он посвятил дочери.

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