Дом с джакузи, бассейном и персоналом: как живет украинская 21-летняя блогерша

Коротко:
- Украинская блогерша арендует жилье под Киевом
- За аренду девушка платит 5 тысяч долларов + коммунальные услуги
- В доме есть джакузи, дорогой аквариум и комнаты для персонала
Экс-невеста украинского певца Ильи Парфенюка, он же Parfeniuk, известный хитами "Врубай" и "Провела экскурсию" показала свой просторный дом под Киевом, в котором живет с дочкой.
На шоу Люкс ФМ "По хатах" блогер рассказала, что арендованное жилье площадью до 300 квадратных метров имеет джакузи, аквариум за $3000 и отдельную комнату для персонала.
Для отдыха там также стоят диваны и большой телевизор, а стены украшают разнообразные цветные картины. Кухня в доме тоже просторная. Здесь установили целых три холодильника и мини-бар для напитков.
Отдельно блогерша имеет свою спальню с большой кроватью, панорамными окнами и массажным столом, в доме еще обустроили большой гардероб.
Персонал Симбочки также собственные комнаты с отдельным входом и выходом на улицу, где есть еще одна кухня, ванная и рабочее место для домохозяйки.
За аренду девушка платит 5 тысяч долларов в месяц плюс коммунальные услуги, летом дом обходится несколько дешевле.
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Кто такой Parfeniuk?
Parfeniuk (Парфенюк Илья Андреевич) - украинский певец и автор песен. Популярный благодаря социальной сети TikTok, в которой он делится своими треками. Сейчас на его счету 2 видеоклипа и 8 синглов, последний из которых - Дякую - он посвятил дочери.
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