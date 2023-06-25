После скандала в Харькове: Лобода планирует выступление с Валерием Меладзе

Агенты Loboda уже отреагировали на афишу, которая вызвала у украинцев немало возмущения.

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Светлана Лобода планировала выступить в Кишиневе с Валерием Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/meladzevalerian

Импровизированный концерт Светланы Лободы в Харькове был омрачен скандалом, который разыгрался после появления на выступлении девушки с плакатом "Харьков без Лободы".

После официального комментария артистки относительно быстро разлетевшейся новости, стало известно, что в ближайшие дни она планирует еще одно выступление, которое уже вызывает множество вопросов к певице.

Так Telegram-канал Музвар опубликовал афиши музыкального фестиваля Summer Fest, который состоится в Кишиневе в конце августа. Среди приглашенных звезд - Макс Барских, Светлана Лобода и Валерий Меладзе, который по-прежнему не может определиться с позицией относительно войны в Украине.

видео дня

В начале полномасштабного вторжения артист, который начинал свою певческую карьеру в Украине, записал обращение, в котором осудил военную политику кремля. Позже видео было подправлено.

Позиция Меладзе крайне флюидна, из-за чего его не принимают ни в стране-оккупанте, ни в Украине. Сейчас певец выступает на частных вечеринках, корпоративах и фестивалях.

Поэтому его имя на афише рядом с украинскими артистами вызвало в обществе новую волну негодования. Пресс-служба Макса Барских заявила, что певец подтвердит свое выступление лишь тогда, когда Меладзе заменят другим иностранным артистом.

Не промолчали и в администрации Светланы Лободы. "Светлана Лобода не выступает на одной сцене с российскими артистами, наша позиция едина и категорична", - прокомментировала пресс-служба певицы.

Афиша Summer Fest в Кишиневе с портретами Светланы Лободы, Макса Барских и Валерия Меладзе / t.me/muzvar_ua

Отметим, Светлана Лобода после начала войны в Украине активно помогает всем согражданам. После трагедии на Каховской ГЭС Лобода предоставила квартиру в Киеве для проживания многодетной семье из Херсона и передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи жителям, которые лишились своих домов.

Кроме того, недавно Лобода прервала свой гастрольный тур в Европе и приехала в Херсон. Она поделилась коротким видео на фоне знаменитой арки с названием города, и спела под гитару песню покойного Кузьмы Скрябина.

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