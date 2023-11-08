Популярный украинский телеведущий получил травму и появился на костылях: что произошло

Шоумену срочно пришлось пройти операцию после неудачной игры в баскетбол.

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Известный украинский ведущий травмировался во время игры в баскетбол / Коллаж: Главред, фото: instagram.com pedanos

Известный украинский ведущий Александр Педан травмировал ногу во время баскетбольного матча в Харькове. Из-за травмы Педан был вынужден сделать операцию. Об этом шоумен рассказал в своем Instagram.

Во время одного из баскетбольных матчей Педан неудачно повернул ногу, что привело к травме ахиллова сухожилия. В результате, ему пришлось немедленно пройти операцию, во время которой часть ахилла переместили на другой участок ноги.

На своей странице в Instagram, Александр Педан поделился фотографией своей прооперированной ноги, которая сейчас в гипсе. Шоумен рассказал, что теперь ему на два месяца придется воздерживаться от физических нагрузок на травмированной ноге и он вынужден пользоваться костылями для передвижения.

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Педан не прекращает работать, даже с такой травмой. Он продолжает ездить на машине, хотя признает, что опаздывает повсюду. Шоумен юмористически заметил, что теперь у него очень развиты руки из-за большой нагрузки на костыли.

"У меня, кстати, такая физическая активность. Пока привыкаешь к костылям, блин, так нормально руки качаются", - сказал Педан.

Педан также упомянул своего товарища по игре, который считает себя виновным в травме. Шоумен отметил, что виноват в этой ситуации он сам. Несмотря на трудности, он планирует продолжать активно работать и вести свой обычный ритм жизни.

Напомним, Педан поделился фотографией в честь гранатовой свадьбы с женой Инной. Они отметили 19 лет супружеской жизни. Педан активно делится своей жизнью и событиями в социальных сетях, но его жена обычно остается вне поля зрения общественности.

Также, недавно о своем редком заболевании рассказал блогер ти ведущий Богдан Буше. Он страдает синдромом Гийена-Барре, который привел к ухудшению ходьбы и речи. Сейчас он находится на стационарном лечении. Пока не наблюдается заметных улучшений в его состоянии, но и не происходит обострения симптомов.

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