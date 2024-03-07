Подарок для бывшего: Тищенко получил сумасшедшую сумму от жены в честь развода

Алла Барановская "красиво" развелась с мужем Николаем Тищенко и подарила ему 12,6 млн гривен.

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Николай Тищенко получил денежный подарок от бывшей жены / коллаж: Главред, фото: instagram.com/allabonya/

Внефракционный депутат Верховной Рады Николай Тищенко обновил свою декларацию, в которой появилась информация, что он получил заоблачную сумму денег в подарок от жены.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра деклараций.

Из реестра деклараций узнали о существенных изменениях в имущественном состоянии народного депутата. Ему поступил "подарок в денежной форме" в размере 12,6 миллиона гривен.

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Указано, что Алла Барановская подарила бывшему мужу денежный презент 15 февраля, то есть почти через месяц после их развода.

Тищенко поступила крупная сумма в подарок / фото: скрин nazk.gov.ua/

Отметим, что Тищенко голосовал против возобновления обнародования деклараций, хотя потом рассказывал, что ему нет что скрывать от общественности.

Николай и Алла прожили в браке 7 лет. О разводе сообщил сам нардеп.

"Мы остаемся друзьями. Мы все же прожили 10 лет. У нас есть ребенок, мы будем его совместно воспитывать. Мы любим сына и будем все делать, для того чтобы он был счастлив", — сообщил Тищенко.

Кто такая Алла Барановская Алла Барановская - украинская модель и журналист. В 2017 году открыла в столице Украины салон красоты CLIPSE. Бывшая супруга народного депутата Николая Тищенко.

Напомним, недавно Алла Барановская выгуляла дорогущую сумку на матче у своего сына в Ужгороде. Сумка обошлась в невероятные 285 тысяч гривен.

А также Барановская показала фото, где поправилась на 17 килограмм. Она поделилась, что неожиданно набрала много килограмм на фоне стресса, при том, что сама ничего не ела.

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