Подарок для бывшего: Тищенко получил сумасшедшую сумму от жены в честь развода

Внефракционный депутат Верховной Рады Николай Тищенко обновил свою декларацию, в которой появилась информация, что он получил заоблачную сумму денег в подарок от жены.
Об этом стало известно из Единого государственного реестра деклараций.
Из реестра деклараций узнали о существенных изменениях в имущественном состоянии народного депутата. Ему поступил "подарок в денежной форме" в размере 12,6 миллиона гривен.
Указано, что Алла Барановская подарила бывшему мужу денежный презент 15 февраля, то есть почти через месяц после их развода.
Отметим, что Тищенко голосовал против возобновления обнародования деклараций, хотя потом рассказывал, что ему нет что скрывать от общественности.
Николай и Алла прожили в браке 7 лет. О разводе сообщил сам нардеп.
"Мы остаемся друзьями. Мы все же прожили 10 лет. У нас есть ребенок, мы будем его совместно воспитывать. Мы любим сына и будем все делать, для того чтобы он был счастлив", — сообщил Тищенко.
Кто такая Алла Барановская
Алла Барановская - украинская модель и журналист. В 2017 году открыла в столице Украины салон красоты CLIPSE. Бывшая супруга народного депутата Николая Тищенко.
Напомним, недавно Алла Барановская выгуляла дорогущую сумку на матче у своего сына в Ужгороде. Сумка обошлась в невероятные 285 тысяч гривен.
А также Барановская показала фото, где поправилась на 17 килограмм. Она поделилась, что неожиданно набрала много килограмм на фоне стресса, при том, что сама ничего не ела.
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