Жена Тищенко выгуляла сумку за 285 тысяч и показала свой "немаленький" краш

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Владелица салонов красоты, жена скандального Николая Тищенко Алла Барановская выгуляла дорогущую сумку на матче у своего сына в Ужгороде.

Для того, чтобы поддержать первенца, Барановская выбрала обтягивающие платье молочного цвета, а также туфли и сумку Chanel.

"Группа поддержки после рабочего дня", - написала она.

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Кстати, сумка обошлась Алле или Николаю в невероятные 285 тысяч гривен. Похожую сумку нашел Таблоид.

Сумка известного французского бренда / Фото Таблоид

На фото - Алла Барановская в своем шикарном платье:

Кстати, своего сына Алла Барановская назвала "краш". "Мой маленький краш. Или уже не маленький", - написала она.

Напомним, ранее Барановская показала, как сильно похудела. Как написала она на своей странице в Instagram, у нее были проблемы с аппетитом на фоне стресса. Кроме того, она добавила, что весит 47 килограмм. "В Киеве я не могу соблюдать никакой режим. Ни есть правильно, ни спать вовремя, ни тренироваться. Вспомнила, почему я не ходила на спорт в прошлые года. Потому что просто нет времени в этой рабочей суматохе. Работа над собой - это время, которого у меня не было вообще", - говорит она.

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