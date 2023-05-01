Жена Тищенко поправилась на 17 килограмм и показала фото

Алла Барановская порассуждала на тему того, что женское тело может быть разным.

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Алла Барановская / Фото Instagram/allabonya

Алла Барановская, жена украинского скандального ресторатора и политика Николая Тищенко совершила неожиданный каминг аут. На своей странице в Instagram, владелица бьюти-бизнеса в Украине показала фото, где она набрала 17 лишних килограмм.

Барановская поделилась, что неожиданно набрала много килограмм на фоне стресса, при том, что сама ничего не ела.

"Женское тело может быть разным. Здоровая женщина из-за стресса и гормонов может не узнать себя буквально за пару месяцев. В конце апреля 2022 года я начала стремительно набирать вес, при этом я почти ничего не ела. Летом была уже +17 кг. Я долго думала,делиться ли своей историей здесь. Мое тело сегодня – не генетика. Это был длинный и непростой путь. Показать себя я не боюсь. Но актуальна ли эта тема, я не знаю. Если есть смысл говорить об этом, дайте знать, девушки", - написала Барановская.

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Жена Тищенко также выложила свои фото, где показала, как выглядела, когда набрала свои 17 килограмм.

Алла Барановская поправилась на 17 кг / Фото Instagram/allabonya

Алла Барановская поправилась на 17 кг / Фото Instagram/allabonya

Напомним, ранее Барановская показала, как сильно похудела. Как написала она на своей странице в Instagram, у нее были проблемы с аппетитом на фоне стресса. Кроме того, она добавила, что весит 47 килограмм. "В Киеве я не могу соблюдать никакой режим. Ни есть правильно, ни спать вовремя, ни тренироваться. Вспомнила, почему я не ходила на спорт в прошлые года. Потому что просто нет времени в этой рабочей суматохе. Работа над собой - это время, которого у меня не было вообще", - говорит она.

Ранее также Алла Барановская буквально испугала своих подписчиков резкой потерей веса. На своей странице в Instagram, молодая женщина показала фото, где видно, насколько она постройнела. Барановская также написала, что врач запретил ей физические нагрузки, но поддерживать форму ей помогают различные процедуры для тела.

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