"По-моему, я убилась": путинистка Лолита покинула РФ - что случилось

Российская певица Лолита Милявская, которая публично поддержала страшное террористическое вторжение РФ в Украину, решила отдохнуть в Болгарии, где у нее есть свой дом. Там путинистку уже ждали мама и дочь.
Певица пожаловалась в своих соцсетях, что дорога была очень утомительной, но она начала сразу же наводить порядок в доме.
"Вот я, совершенно не похожая на ту, которая в платье фуксия и на шпильках. Летела 20 часов. В шесть утра начала стричь кусты, привела участок в порядок, ну и завтра поеду к своей семье. Вот отдых и начался. По-моему, я убилась за сегодняшний день с кустами и секатором", — рассказала путинистка.
Смотрите видео, где Лолита рассказала, чем сейчас занимается:
Кто такая Лолита Милявская?
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
Лолита Милявская - последние новости по теме
Отметим, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.
А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.
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