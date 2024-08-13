"Ну что же ты делаешь": путинистке Лолите грозит наказание - что она вытворила

Лолита Милявская разозлила фанатов своими слишком откровенными нарядами на сцене.

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Лолите Милявской снова грозит "отмена" / коллаж: Главред, фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya?locale=ru_RU

Российская певица Лолита Милявская, которая публично поддерживает незаконное страшное вторжение РФ в Украину, несколько месяцев не выступала на сцене после участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. Артистка тогда попала под "отмену", но все же вымолила прощение у жителей страны-оккупанта.

Как сообщают росСМИ, российский журналист Отар Кушанашвили считает, что горький опыт ничему не научил певицу и она снова "изгаляется на сцене".

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"Она опять дразнится, думает: "Ну в прошлый раз же простили, в прошлый раз же спустили. Давай я еще". И опять выходит, и опять в неглиже. Ой, боже! Ну что же ты делаешь, зачем?!" – заявил Кушанашвили.

Кто такая Лолита Милявская? Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.

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