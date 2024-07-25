Глава комитета Госдумы страны-оккупанта РФ по защите семьи Нина Останина попросила МВД проверить певицу Лолиту Милявскую, которая родом из Закарпатья, но предала родную страну и живет в террористической России, на соответствие законодательству.
Отметим, Лолита совсем недавно вернулась на сцену после "отмены" из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.
Как сообщает пропагандистское росСМИ РИА Новости, обращение Останина направила министру внутренних дел страны-террориста Владимиру Колокольцеву.
Причиной проверки стали концерты Милявской в Москве и Санкт-Петербурге, на которых она пела песни Моргенштерна, который признан иноагентом в РФ, и Аллы Пугачевой.
"Вела себя провокационно, кричала на зрителей, исполняла песни нецензурного содержания", - сообщила Останина.
Кто такая Лолита Милявская?
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
Лолита Милявская - последние новости по теме
Отметим, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.
А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.
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