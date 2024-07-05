Путинистка Лолита Милявская в страхе заперлась дома - что случилось

Предательница певица Лолита сидит дома, поскольку в столице страны-террориста РФ прогнозируют ураган.

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Лолита Милявская боится грозы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Певица Лолита Милявская, которая поддержала террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала, что не собирается выходить на улицу, пока не улучшится погода в Москве.

На своей странице в Telegram Лолита сообщила, что относит себя к категории людей, которые не пользуются зонтами.

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"Жду ураган. Получила уведомление от мэрии Москвы, что людям пожилого возраста, а также беременным не стоит выходить на улицу из-за приближающегося урагана, пользоваться мобильниками и зонтами. Стою и думаю, к какой категории себя отнести, чтоб не было так обидно. Вроде точно не беременная, но насчет пожилого возраста... Не знаю, я отнесу себя к категории тех, кто не пользуется зонтами, поэтому на улицу не выхожу, — сказала путинистка.

Смотрите видео, где Лолита рассказала о погоде:

Лолита записала видео / фото: скрин t.me/lolitamilyavskaya

Кто такая Лолита Милявская? Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что будет содержать пожилую мать и единственную дочь.

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