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Пэрис Хилтон показала поездку со своим сыном-блондином

Алена Кюпели
12 августа 2023, 03:00
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Звезда Пэрис Хилтон и ее муж стараются проводить время со своим шестимесячным сыном.
Пэрис Хилтон с мужем и сыном
Пэрис Хилтон с мужем и сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parishilton

Светская львица и диджей Пэрис Хилтон, которая шесть месяцев назад стала мамой мальчика, не устает выкладывать его фото в свои социальные сети.

Маленький блондин, который похож на свою маму, похоже, сопровождает Пэрис и ее мужа бизнесмена Картера Реума, во многих поездках и мероприятиях. Феникс Бэррон Хилтон Реум и на этот раз отправился со своими родителями в небольшое путешествие, гордо возлежав в своем детском автомобильном кресле.

Несмотря на то, что малыша для Пэрис и ее мужа родила суррогатная мама, молодые родители стараются проводить много времени со своим сыном-блондином.

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Молодая мама Пэрис и ее копия-сын
Молодая мама Пэрис и ее копия-сын / Instagram/parishilton

Кстати, известно, что малыша назвали в честь известного дедушки Пэрис.

Крошечный сын Пэрис Хилтон
Крошечный сын Пэрис Хилтон / Instagram/parishilton

Напомним, ранее маму Пэрис Хилтон захейтили за неловкие фото с сыном. Поклонники звезды посчитали, что светская львица неловко держит малыша, так как берет его на руки не очень часто.

Ранее стало известно, что американская светская дива Пэрис Хилтон стала мамой. По словам Пэрис, она и ее муж Картер Реум стали родителями мальчика, которого им родила суррогатная мать.

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Пэрис Хилтон
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