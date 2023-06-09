Звездный час: 5-месячный сын Пэрис Хилтон "затусил" на концерте светской львицы

Феникс Бэррон Хилтон Реум, или, как его называет мама, крошка Феникс, уже посещает культурные мероприятия. Правда, пока в компании родителей.

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Пэрис Хилтон показала мужа и новорожденного сына на концерте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parishilton

Для 42-летней светской львицы Пэрис Хилтон 2023 год начался с исполнения самых заветных желаний. После многих попыток она и ее муж, бизнесмен Картер Реум, все же стали родителями. Сына по имени Феникс им подарила суррогатная мать.

Знаменитость не может нарадоваться на свой новый статус мамы-медведицы, к которому так долго стремилась. Впрочем, это была бы не Пэрис, если бы она долго сидела в декрете.

После появления в ее жизни Феникса, Хилтон уже успела выпустить мемуары (и провести масштабную рекламную кампанию для книги), а сейчас активно выступает в качестве певицы и диджея - к этому хобби она вернулась с большим удовольствием.

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Примечательно, что теперь на концертах у Пэрис теперь есть своя, особая группа поддержки. На своей странице в Instagram светская львица показала, как Реум с маленьким сыном на руках восторженно наблюдает за блистательной Хилтон на сцене.

"Крошка Феникс наблюдал за моим большим шоу сегодня", - подписала фотографии она.

Пэрис Хилтон показала мужа и новорожденного сына на концерте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parishilton

Ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также принцесса Евгения Йоркская рассказала, что она и Джек Бруксбэнк, ее муж, стали во второй раз родителями - на свет появился еще один потенциальный наследник британского королевского престола.

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