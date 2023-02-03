"Пережили вместе войну": Катя Осадчая и Юрий Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной

Влюбленные как и в первый день Горбунов и Осадчая сегодня празднуют чугунную свадьбу.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов поздравили друг друга с шестой годовщиной свадьбы / instagram.com/kosadcha

Украинские ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов составляют прекрасный тандем не только на сцене: они уже 8 лет состоят в отношениях и 6 - живут как супруги. Вместе они воспитывают двоих сыновей - Ивана и Даниила.

Звездная пара признается - это был служебный роман. И хоть нежные чувства сперва возникли у Юры, именно Катя стала инициатором отношений. Сейчас семью ведущих можно назвать образцовой - они гармонично дополняют друг друга и в кадре, и в жизни.

Сегодня они отмечают чугунную свадьбу - 6 лет брака. На своей странице в Instagram Осадчая оставила для горячо любимого супруга нежное послание с надеждой и верой в счастливое будущее.

"Сегодня 6 лет, как мы муж и жена. Юра, спасибо за терпение и мудрость, за любовь и за кофе в постель. Сложное время, но переживем все вместе. Будем рассказывать внукам на их свадьбах, что главное слышать друг друга понимать, уступать…. Именно так бабушка с дедом пережили вместе войну ❤️ Люблю тебя ❤️", - пишет ведущая.

Горбунов в долгу не остался, и в своем поздравлении к жене в очередной раз удивился, как сильно ему повезло со спутницей жизни: "6 лет в официальном браке и 8 лет вместе!! Невероятно, но такое впечатление, что я всю жизнь с тобой! Как будто до этого ничего не было!! Спасибо тебе за все - утро, ночи, общие проекты!! И за наших замечательных сыновей, которые вырастут в новой, свободной и богатой Украине! Стране, победившей ненавистного врага! Люблю тебя, Катюша!"

Катя Осадчая и Юрий Горбунов поздравили друг друга с шестой годовщиной свадьбы / instagram.com/kosadcha

Ранее стало известно, что украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга телеведущая, блогер и юрист Инна официально начали процесс усыновления. Пара уже воспитывает двоих собственных детей.

Также украинская певица Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка - врачи прогнозировали ей двойню, однако на гендер-пати все решилось совершенно по-другому.

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