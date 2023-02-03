Украинский телеведущий и его жена начали процесс усыновления

Тимур и Инна Мирошниченко сделали первый шаг к тому, чтобы стать приемными родителями.

Тимур и Инна Мирошниченко

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга телеведущая, блогер и юрист Инна официально начали процесс усыновления.

Об этом Инна Мирошниченко рассказала своим подписчикам в сториз на странице в Instagram.

Тимур и Инна Мирошниченко воспитывают своих двоих детей - Мию и Марко, которому недавно исполнилось три года. Теперь же семья не осталась в стороне от большого украинского горя, связанного с вторжением России в Украину, и собирает документы для усыновления ребенка, лишенного семьи и родительского тепла.

Она сообщила, что семья подала документы. Дальше - обследования условия проживания, курсы усыновителей. "А поскольку я хочу и еще и опекунство, то это другие курсы. Потому как статус опекуна позволяет брать ребенка до решения суда. И малыш не ждет лишний год родителей", - написала Инна.

Телеведущая также сообщила, что они собрали пакет документов для усыновления и это шаг номер один.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинская певица Злата Огневич, которая также принимала участие в романтическом шоу "Холостячка" заявила, что хочет усыновить ребенка. Об этом она заявила на своей странице в Instagram-stories.

По словам Огневич, она уже давно задумывалась над вопросом усыновления. Но она также добавляет, что такое решение должно быть принято в партнерстве.

Ранее также стало известно, что чета Решетниковых, Кристина и Григорий, которые уже и так воспитывают трех сыновей, задумались об усыновлении малыша, потерявшего своих родных во время жестокой войны России против Украины.

Как рассказал телеведущий в программе ЖВЛ, тему усыновления они еще обязательно поднимут, но после победы Украины.

По словам Кристины Решетник, в марте она увидела фото и видео, как эвакуировали детей с востока и юга. "Там были также детки из Харькова. Маленькие, их перевозили на автобусах. Я помню это, и просто до слез, когда их так много, просто штабелями положили", – вспомнила Решетник.

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