Падчерица Александра Пономарева душевно поздравила его с юбилеем яркими фото

Приемная дочь поп-певца Александра Пономарева от Алены Мозговой, 28-летняя Зоя трогательно поздравила отца с 50-летием.

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28-летняя Зоя Мозговая поздравила Александра Пономарева с юбилеем / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Приемная дочь легендарного украинского эстрадного певца Александра Пономарева, 28-летняя Зоя Мозговая, очень трогательно поздравила его с юбилеем. 9 августа исполнителю стукнуло 50 лет. По случаю праздника на своей странице в социальной сети Instagram Зоя разместила серию архивных фото.

Среди фото есть и архивные, где Зоя изображена совсем маленькой с папой и мамой, продюсером Аленой Мозговой, а также с легендарным дедом, продюсером и композитором Николаем Мозговым (автором хита "Минає день, минає ніч"), которого не стало в 2010 году.

"Многое за этот год для меня стало понятно, в частности, что есть в жизни действительно самым важным. Горжусь тобой и твоими человеческими проявлениями в такое непростое для каждого из нас время. Желаю здоровья, воодушевления, баланса и, главное, внутреннего покоя!" – написала Зоя.

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