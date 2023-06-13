Пономарев рассказал, почему Лорак и Повалий поддержали страну-агрессор РФ

Украинский поп-певец Александр Пономарев рассказал, почему, по его мнению, Ани Лорак и Таисия Повалий поддерживают страну-агрессор РФ.

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Пономарев оценил, почему, по его мнени, Лорак и Повалий поддержали россиян / коллаж Главред, фото УНИАН

Бывшие украинские поп-певицы Таисия Повалий и Ани Лорак, которые поддерживают путинский режим и войну, которую он развязал против Украины, делают это по финансовой причине. Об этом украинский певец Александр Пономарев рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Думал. Но Библия пишет: "Не судите – и не судимы будете". Я не хочу по коллегиальной этике, просто христианской, даже что-то говорить. Я бы так не сделал. Это ясно. У меня были бы другие какие-то поступки по этому поводу. Им не позавидуешь, если честно. Именно поэтому. Почему так произошло? Я даже не понимаю. Потому что, анализируя подробно. Я знаю много деталей, которые происходили в тот момент. Оправданий этому, кроме того, что заработать денег, я не вижу. Почему бы не вернуться, как, например, Лобода даже? Вот она уехала после 24 февраля. Поднялась, там оставила все, что у нее было, – и приехала сюда, в Украину, помогать. А почему было не поступить так хотя бы?", ‒ сказал он.

Напомним, ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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