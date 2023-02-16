Отомстили Брежневой: экс-ВИА Гру "вырезали" из популярного российского сериала

Без Веры Брежневой весь эпизод потерял смысл, но российское телевидение продолжает кормить цензурированной пропагандой голодные и бездумные рты.

Сцены с Верой Брежневой вырезали из сериала "Мажор" / instagram.com/ververa

Российское телевидение продолжает обиженно "вырезать" из своих "киношедевров" артистов, которые отказались соглашаться с людоедской политикой кремля и открыто выступили против войны в Украине.

Сперва им мозолила глаза Барбара Брыльска в "Иронии судьбы", которая критикует пропахшую нищетой страну на болотах, теперь пришла очередь украинской певицы Веры Брежневой, которая осуждает войну, отказалась от славы в стране-оккупанте, и сейчас активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты.

Бывшая участница девичьей поп-группы ВИА Гра построила крайне успешную карьеру в рф - она была желанной гостьей на любом концерте, в любом модном глянце, популярном сериале или фильме. В 2016 году она снялась в сериале "Мажор" - стала героиней одного из эпизодов, которая обратилась в полицию за помощью из-за преследователя.

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Сейчас на российском телевидении эту серию показывают сокращенно - все сцены, где появлялась Брежнева, просто вырезали из хронометража, из-за чего весь смысл сюжета потерялся. Это заметила российская журналистка Ксения Собчак - пересматривая сериал, ее удивил такая неуклюжая "месть" Брежневой за ее проукраинскую позицию.

"Брежнева появилась в 10 серии 2 сезона в роли камео, играя саму себя. По сюжету главные герои (с Прилучным) ведут расследование, которое после вырезанных сцен с певицей стало бессмысленным. Однако на стриминговых платформах серия доступна в полной версии — Брежнева там есть. В феврале прошлого года певица осудила войну и покинула россию после начала конфликта с Украиной", - пишет Собчак на своем Telegram-канале.

Саму Брежневу, похоже, отмена в рф ничуть не трогает. Певица занимается созданием нового контента, а недавно выпустила "народную" песню на украинском языке.

И пока украинские звездные патриоты с оружием в руках или на творческом фронте защищают честь и свободу Украины, дети российских пропагандистов прячутся за спинами своих громких фамилий. К примеру, заядлый путинист Олег Газманов "отмазал" сына нелепым оправданием.

Сын мракобеса Владимира Соловьева - и вовсе живет в "загнивающей" Европе, и работает там андрогинной моделью. Его пропагандист не гонит в страну на болотах сажать репу или рыть окопы.

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