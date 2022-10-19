Как Шер или Мадонна: Вера Брежнева сменила псевдоним и спела украинскую "народную" песню

Брежнева записала дуэт с известной украинской певицей Tayanna.
Украинская певица Вера Брежнева с началом полномасштабной войны в Украине отложила карьеру артистки в долгий ящик, и все свое свободное время посвятила волонтерству.
Однако сегодня, совместно с другой украинской певицей Tayanna (Татьяна Решетняк), она сделала для поклонников своего творчества неожиданный сюрприз - вместе артистки выпустили песню под названием Вишиванка.
Композицию вокалистки исполнили под инструментальную музыку на украинском языке. Текст - подражание украинским народным песням. И Таянна и Брежнева неожиданно органично зазвучали в лирической песне на этнический мотив.
"Песня, которую считают народной, в действительности принадлежит авторству известных украинских творцов - поэта Николая Сома и композитора Оскара Сандлера, зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней. В ней символически о черных и красных нитях, разлуке и любви, о тревоге и опеке от зла. О том, как украинские женщины стежок за стежком передавали любимым свою поддержку и тепло души", - гласит описание к песне.
Второй сюрприз для поклонников - Вера Брежнева сменила творческий псевдоним на мононим VERA. Означает ли это новый виток в карьере артистки, пока не известно.
Ранее младшая дочь Веры Брежневой Сара Киперман показала редкое фото со своим отцом, украинским бизнесменом Михаилом Киперманом, в честь Дня его рождения.
Также старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман, которая уже несколько лет, живет, учится и строит карьеру в США, показала своего американского бойфренда-красавчика.
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