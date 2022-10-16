Младшая дочь Веры Брежневой показала редкое фото своего отца - первого мужа певицы

Сара Киперман показала фото с отцом / instagram.com/ververa

Сара Киперман, младшая дочь украинской певицы Веры Брежневой, в отличие от своих ровесниц, не много времени проводит в социальных сетях. 12-летняя девушка имеет страницу в Instagram, но новые посты появляются там крайне редко.

Однако, ко Дню рождения своего отца, украинского бизнесмена Михаила Кипермана, опубликовала в сторис несколько фотографий с ним с подписью-поздравлением.

Один из снимков - совместное сэлфи, сделанное дома в зеркале, другой - кадр, явно снятый во время какой-то вечеринки: Сара сидит на руках у отца и эмоционально жестикулирует.

Михаил Киперман - первый официальный супруг Веры Брежневой и отец ее второй дочери Сары. Старшая дочь Соня, рожденная в гражданском браке певицы с Виталием Войченко, также носит фамилию отчима.

По документам и сама Брежнева - все еще Киперман, несмотря на то, что с 2012 года в разводе с Михаилом, а в 2015 вступила в брак с музыкальным продюсером Константином Меладзе.

Сара Киперман с отцом / instagram.com/sswlvix

Ранее старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман, которая уже несколько лет, живет, учится и строит карьеру в США, показала своего американского бойфренда-красавчика.

Также стало известно, что королева-консорт Камилла при британском дворе остается изгоем даже в глазах детей принца Уильяма - маленькие принцы и принцессы крайне пренебрежительно отзываются о названной бабушке.

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