Считают ее никем: дети королевской семьи придумали унизительное прозвище для Камиллы

Король Чарльз III и королева Камилла / instagram.com/theroyalfamily

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II ее старший сын унаследовал престол. Супруге Чарльза Камилле Паркер-Боулз явно не позавидуешь.

Как пишет The Voice со ссылкой на книгу "Камилла: от изгоя до королевы-консорта", в королевской семье ее считают изгоем даже дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Маленькие внуки короля Чарльза III ставят королеву-консорта на место.

"Принцы категорически против того, чтобы разлучница Карла III и Леди Ди считала себя полноправной мачехой и бабушкой для их детей. Они уже высказали свое мнение на этот счет, заявив, что Камилла Паркер-Боулз никогда не добьется этого статуса", - пишут западные СМИ.

Сообщается, что наследники Уильяма и Кейт Миддлтон, Джордж, Шарлотта и Луи, почувствовали напряжение в семье и нарекли королеву-консорта странным словом "гага".

А вот новоиспеченного короля они по праву считают родным дедушкой и зовут его "дедушка Уэльс", говорится в книге королевского эксперта Анжелы Левин "Камилла: от изгоя до королевы-консорта".

Стоит отметить, что недавно Букингемский дворец обнародовал новый кадр, на котором запечатлено монаршее семейство.

Смерть Елизаветы II

8 сентября умерла Елизавета II. С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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