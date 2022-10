Маркл в панике: король Чарльз III заставил принца Гарри и Меган принять скандальное решение

Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл оказались в затруднительном положении после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Как оказалось, Меган Маркл и принц Гарри уже были готовы представить публике свой совместный проект с Netflix, но передумали из-за некоторых обстоятельств.

Супруги решили избавиться от части контента, который ранее сами передали стриминговому сервису.

Как пишут западные СМИ, Гарри и Меган намерены откреститься от своих слов о ныне покойной королеве и о новом монархе Чарльзе III, а также о его жене Камилле.

"Маркл в панике из-за того, что монарх может и вовсе убрать их с Гарри из списка членов королевской семьи", - пишет PageSix.

Любопытно, что на днях Букингемский дворец обнародовал новый кадр, на котором запечатлено монаршее семейство, вот только Сассексов на нем нет.

Кроме того, Меган Маркл получила от своего тестя, короля Великобритании Чарльза ІІІ довольно необычное "химическое" прозвище.

Об этом говорится в книге писательницы Кэти Николл "The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown" (рус. Новая королевская семья: наследие королевы Елизаветы и будущее короны), прозвище связано с характером жены принца Гарри.

"Чарльз прозвал свою будущую невестку "Tungsten" (укр. "Вольфрам") из-за ее жесткости и стойкости", - пишет Николл.

Эти черты Меган, говорит писательница, были "особенно очевидны во время совместного выступления Сассекских с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон на форуме Royal Foundation в 2018 году".

Химический элемент вольфрам - серебристо-белый металл, сплавы которого обладают высокой твердостью, износостойкостью, жаропрочностью. Вместе с тем, кстати, это один из самых тяжелых металлов. Также существует предположение, что вольфрам играл роль на ранних этапах возникновения жизни на Земле.

Смерть Елизаветы II

8 сентября умерла Елизавета II. С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

