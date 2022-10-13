Дочь Веры Брежневой показала американского красавчика-бойфренда

Соня Киперман показала, с кем встречается в США / instagram.com/sonyaxkiperman

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман уже несколько лет проживает в США. Там девушка строит карьеру модели и получает образование.

В Америка Соня также встретила свою любовь. На своей странице в Instagram она поделилась фотографией, на которой обнимается с парнем по имени Бек Добржански.

Недавно молодые люди отпраздновали годовщину отношений. Соня поздравила Бека с их общим праздником, а парень признался ей в любви, и назвал своей королевой.

Исходя из страницы возлюбленного Киперман в социальных сетях, Добржански 23 года, он живет в Лос-Анджелесе. Парень занимается кикскутерингом (экстремальная езда на самокате), на жизнь зарабатывает SMM-менеджером в одной из компаний-производителей самокатов. Бек также является моделью Wilhelmina - одного из самых популярных модельных агентств в мире .

Соня Киперман и Бек Добржански празднуют годовщину / instagram.com/sonyaxkiperman, instagram.com/beckdobrzanski

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