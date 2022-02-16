Дочь Брежневой засветила соски без бюстгальтера

Соня Киперман показала грудь без бюстгальтера / instagram.com/sonyaxkiperman

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман проживает в Америке, где ей удается строить успешную карьеру актрисы и модели.

Правда, в социальных сетях 20-летняя Соня предпочитает делится не студийными снимками, а живыми фото, которые подчеркивают ее индивидуальность.

Девушка взяла от звездной мамы все самое лучшее - белокурые волосы, стройное тело и очаровательную, обезоруживающую улыбку.

На новых снимках старшая дочь Брежневой позирует на фоне безмятежной природы в голубых джинсах и кофте на голое тело, сквозь которую видны ее соски без бюстгальтера. Девушка, поглаживая себя, также демонстрирует плоский животик. На лице Киперман играет солнечный свет, а волосы развеваются на ветру.

Вера Брежнева одобряет вкусы дочери в съемке. Под ее фото она оставила комментарий, состоящий из эмодзи сердечек: "❤️❤️❤️".

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Старшая дочь Веры Брежневой показала игривые снимки на фоне природы / instagram.com/sonyaxkiperman

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