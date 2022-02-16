Дочь Брежневой засветила соски без бюстгальтера

20-летняя Соня Киперман показала соблазнительный образ на фоне девственной природы.
Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман проживает в Америке, где ей удается строить успешную карьеру актрисы и модели.
Правда, в социальных сетях 20-летняя Соня предпочитает делится не студийными снимками, а живыми фото, которые подчеркивают ее индивидуальность.
Девушка взяла от звездной мамы все самое лучшее - белокурые волосы, стройное тело и очаровательную, обезоруживающую улыбку.
На новых снимках старшая дочь Брежневой позирует на фоне безмятежной природы в голубых джинсах и кофте на голое тело, сквозь которую видны ее соски без бюстгальтера. Девушка, поглаживая себя, также демонстрирует плоский животик. На лице Киперман играет солнечный свет, а волосы развеваются на ветру.
Вера Брежнева одобряет вкусы дочери в съемке. Под ее фото она оставила комментарий, состоящий из эмодзи сердечек: "❤️❤️❤️".
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Ранее 155-киллограмовая модель Тесс Холлидей в микробикини на тоненьких завязках прикрыла интимные места кусочками ткани в форме сердечка.
Актриса Ева Лонгория, известная по роли Габриэль Солис в сериале Отчаянные домохозяйки, в одних трусиках показала сочную пятую точку.
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