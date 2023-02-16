"Везде нищета, невозможно жить": Брыльска гневно высказалась о россиянах

Актриса Барбара Брыльска, которая прославилась благодаря роли в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", рассказала о своем отношении к России.
81-летняя артистка заявила, что россияне страдают и нуждаются в помощи.
"Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя", - отметила Брыльска.
Также артистка подчеркнула, что хорошо люди живут только в Москве и Санкт-Петербурге.
"Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить", - заявила актриса.
Ранее мы писали, что Семен Слепаков ответил в своей привычной стихотворной манере хейтерам из-за обвинений в поддержке российского президента Владимира Путина. Стих на эту тему он опубликовал в своем Instagram.
"Привет, я решил написать ответ, всем, кто три месяца испражняется мне в директ, всем, кто считает, что я – клеврет Путина и Кремля", - писал Слепаков.
До того актер "Квартала 95" Юрий Великий вместе с коллегой из "Женского Квартала" Анастасией Оруджовой порадовали украинцев новой пародией на русских оккупантов.
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