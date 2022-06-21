"От происходящего грустно": Барбара Брыльска высказалась о войне в Украине

Барбара Брыльска высказалась о войне в Украине / imdb.com

Польская и советская актриса, модель и звезда фильма Ирония судьбы Барбара Брыльска выразила свое мнение относительно войны, которую РФ развязала против Украины.

В росСМИ распространяют цитату которую приписывают артистке. Якобы в разговоре об отмене российской культуры в мире всесоюзная "Надя Шевелева" не пожелала занимать конкретную сторону, приняв позицию всем сочувствующего голубя мира.

"Мне очень трудно об этом говорить. Я знаю русский народ. Я знаю, что он добрый, романтичный, не говоря о большой русской культуре – балете и литературе, например. От происходящего грустно. Я знаю и россиян, и украинцев. Я работала с ними. У меня много друзей. Жаль…", - рассказала Брыльска.

После развала Советского союза польская актриса успешно снималась и в российских, и в украинских телепроектах - фильмах и развлекательных шоу.

Несмотря на то, что в ее послужном списке роли в более чем 40 фильмах, наибольшую популярность ей принес двухсерийный новогодний фильм Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или С легким паром!

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