Тяжелое детство: психолог пояснила, почему Басков, Тарзан и Газманов поддержали войну в Украине:

Николай Басков, Олег Газманов и Тарзан / коллаж фото УНИАНн

Певцы Николай Басков и Олег Газманов, а также стриптизер Тарзан (Сергей Глушко), поддержали российскую военную агрессию в Украине, поскольку с детства пропитались русской пропагандой в своих семьях. Такое мнение высказала известный украинский психолог Елена Шершнева.

Как говорит специалист, у всех троих в семье был хотя бы один офицер – причем еще советской армии.

По словам Шершневой, Тарзан (сам служивший в армии и имеющей офицерское звание) пошел по стезе стриптизера, но всегда мечтал о военных "подвигах", байки о которых когда-то рассказывал отец-офицер.

"Вероятно, именно война дает ему шанс прикоснуться к тому брутальному, армейскому, чем была полна жизнь его отца, и что отец, очевидно, хотел бы видеть у своего сына. Но так и не увидел. Разочаровался. И, вероятно, не стал скрывать своего разочарования от сына-стриптизера", – сказала она.

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Затем Басков, у которого и отец, и дед были офицерами, и, видимо, маленькому Коле рассказывали ура-патриотические истории.

"Но сын выбрал другой путь. Отец, очевидно, разочарован. Сын, очевидно, догадывается об этом", – объяснила психолог.

Затем Шершнева попыталась объяснить, почему Олег Газманов ‒ у которого и отец, и мать воевали во Второй мировой ‒ также не осудил войну против Украины. По мнению психолога, своей поддержкой Кремля и российского милитаризма артист пытается компенсировать свои комплексы и мечты о карьере.

"Сын у такой "героической" пары родился довольно слабым, с плохим здоровьем, маленького роста. Олег военным не стал и компенсировал это активными занятиями спортом, написанием песен об офицерах и ношением военной формы", – предположила Шершнева.

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Напомним, ранее мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана (Сергея Глушко).

На своей страничке в Instagram она опубликовала патриотический пост и сразу отписалась от стриптизера, который регулярно транслирует кремлевскую пропаганду в своих соцсетях.

До того яростный певец-путинист Николай Басков, отличился очередным верноподданическим заявлением и поддержкой диктатора Путина.

Певец уверен, что от вторжения его страны в Украину страдает Запад. И не упустил шанс полизоблюдничать в адрес Путина.

""Главным же консолидирующим лицом в России стал президент, чей рейтинг сегодня превышает рейтинги западных лидеров. И это только начало распрямления наших крыльев, нашего полета в развитии страны, ее преобразовании во многих смыслах и сферах", - считает Басков.

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