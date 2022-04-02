УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Басков выслужился перед хозяином Путиным, поведав, как Россия "очищается" в войне против Украины

2 апреля 2022, 13:58

Артист всячески поддерживает вторжение РФ в Украину.

Басков выслужился перед хозяином Путиным, поведав, как Россия "очищается" в войне / wikimedia.org

Певец Николай Басков, который яро поддерживает вторжение России в Украину, рассказал о преследованиях и отметился бредовыми заявлениями об отношениях РФ с Западом.

Войну, которую развязал Путин в Украине, Басков называет "попыткой сохранить целостность России". Естественно, такая позиция любителя путинского режима не осталась без внимания общественности.

"Я получил огромное количество угроз и оскорблений, но мы с Вами понимаем от кого. Но, что самое важное – я почувствовал и получил поддержку многомилионной аудитории – всех и каждого. Я это чувствовал и в сети, и в обычной жизни, и на концертах", - написал Басков.

Певец уверен, что от вторжения его страны в Украину страдает... Запад.

"Обратите внимание – как нас не пытаются уколоть, ничего у них не получается, потому что их система построена на лжи, извращении, они впали в либеральную прелесть, а сейчас с каждым днем впадают в отчаяние. А наша жизнь построена на правде и стремлении к справедливости. Нам нечего стыдиться", - считает Басков.

Также певец не упустил момент "упасть в ноги" своему идолу - Путину.

Читайте также"Это знает весь шоу-бизнес": Панин рассказал о нетрадиционной ориентации Баскова, показав его в объятьях Кадырова"Главным же консолидирующим лицом в России стал Президент, чей рейтинг сегодня превышает рейтинги западных лидеров. И это только начало распрямления наших крыльев, нашего полета в развитии страны, ее преобразовании во многих смыслах и сферах", - написал Басков.

Ранее телеведущий Коля Серга, который вступил в ряды территориальной обороны Одессы, выступил со своей новой композицией в местном Центре информационной обороны. В песне он жестко высмеял российскую армию, а также Баскова, вспомнив слухи о его нетрадиционной ориентации.

Читайте также:

viber
война в Украине Николай Басков
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2022: Львам – интриги, Весам – деньги, Козерогам – важное известиеГороскоп на сегодня, 1 апреля 2022: Львам – интриги, Весам – деньги, Козерогам – важное известие В Буче появился свой "призрак": на счету 70-летнего охотника уже больше 50 ликвидированных орковВ Буче появился свой "призрак": на счету 70-летнего охотника уже больше 50 ликвидированных орков Самая богатая украинская певица рассказала о судьбе своего роскошного особняка в Киеве за 5 млнСамая богатая украинская певица рассказала о судьбе своего роскошного особняка в Киеве за 5 млн РФ большими силами будет атаковать Украину по двум направлениям - военный экспертРФ большими силами будет атаковать Украину по двум направлениям - военный эксперт Школьник из Харькова был корректировщиком огня для россиян - ему даже не заплатилиШкольник из Харькова был корректировщиком огня для россиян - ему даже не заплатили

Последние новости

14:03

Россия получила в Украине хороший пинок, но еще не готова сдаться

13:59

СМИ нашли доказательства того, что Армения передала РФ 4 истребителя для войны в Украине

13:58

Басков выслужился перед хозяином Путиным, поведав, как Россия "очищается" в войне против Украины

13:52

Упавшая под Белгородом ракета прилетела с территории РФ: исследователи CIT исключили "украинский след"Видео

13:34

Щуцкий рассказал, что происходит на границах в зоне деятельности пограничных таможен

Реклама
13:33

Война в Украине: как закрыть разбитое после обстрелов окно - 3 простых способа

13:26

"Кремль их не скрывает": военный эксперт назвал ближайшие цели РФ в войне против Украины

13:25

Блицкриг провалился: глава Луганской ВГА рассказал о запасном плане Путина

12:54

Погиб украинский фотограф Макс Левин

12:51

Ирландия принимает беженцев из Украины: как попасть в страну и куда обращаться за помощью

12:39

Приметы на 3 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

12:34

"Сами закрыли небо": Украина уже уничтожила 3 воздушные армии российских оккупантов – АрестовичВидео

12:31

Арестович объяснил, почему оккупанты не могут взять Киев

12:28

Гороскоп на неделю 4-10 апреля: Тельцам – обман, Девам – заработок, Весам – давние секреты

12:01

Два вертолета одним выстрелом: украинские десантники впервые сбили вражеские воздушные суда с ПТРКВидео

11:54

"Путин - конченый человек": российские военные начали сходить с ума в Украине - СБУВидео

11:48

Российские агрессоры отступят на Юго-Восток и попытаются диктовать условия – Подоляк

11:37

Гороскоп для России: астролог назвала сроки, когда стране-агрессору будет дико плохо

11:33

В Днепре 14-летний подросток швырнул коктейль Молотова в бомбоубежище, в котором находились люди

11:24

"Осажденная крепость" Путина, или Почему Россию скоро ждет катастрофамнение

Реклама
11:13

Украина сможет беспрепятственно экспортировать свою продукцию на западные рынки – Кубраков

10:56

Хакеры из Anonymous взломали сервер Липецкого завода, где оккупанты делают запчасти для оружия

10:52

Триггернет по полной: гороскоп для России на День победы 9 мая 2022

10:50

Война в Украине ненадолго, российская армия продержится еще два-три месяца – Юрий Касьянов

10:47

Белорус и чеченец до смерти замучили украинца в Буче - пытали прямо в его квартиреВидео

10:41

Шон Пенн попросил миллиардеров купить для Украины истребители и системы ПВО

10:36

Продолжение "сериала" Чернобаевка: ВСУ в 13-й и 14-й раз накрыли огнем вражеские позицииВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 3 апреля 2022: Девам – везение, Стрельцам – соперники, Козерогам – зависть

10:29

Украина впервые сбила российский вертолет британским ПЗРК Starstreak: на что он способен

09:58

"Орки, прячьтесь": Эктор Хименес-Браво показал колумбийского коллегу "призрака" Киева

09:45

Взрыв нефтебазы в Белгороде: Зеленский рассказал, причастна ли УкраинаВидео

09:40

Родительская суббота Великого поста – традиции и запреты дня

09:11

Украина не должна позволить Путину организовать новое "Дебальцево"мнение

08:52

"Аппетиты растут": Зеленский объяснил, чего хочет Путин

08:50

Благовещение 2022 – дата, традиции и запреты праздника

08:26

Оккупанты стягивают войска в Приднестровье и несут большие потери в Луганской области - Генштаб ВСУ

08:13

США договариваются с союзниками о передаче Украине танков - New York Times

07:44

Оккупанты ударили ракетами по Полтаве и Кременчугу

07:39

"Мы не торгуем территорией": Зеленский ответил, возможны ли территориальные уступки РФ ради мира

07:12

Обстрел роддома в Мариуполе: пострадавшая Марианна Вышемирская рассказала, что произошло на самом делеВидео

Реклама
06:36

"Учения" закончились логично: ВСУ ликвидировали очередного высокопоставленного оккупанта

06:27

Параллельная реальность: как Россия сама загнала себя в долговую ямумнение

06:14

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недруги

06:05

Беспилотники, ракеты и пулеметы: США выделят Украине военной помощи на $300 миллионов

05:15

Взрывы на нефтебазе в Белгороде усложнят агрессию россиян на Харьков - Минобороны Британии

03:57

"Полная катастрофа": в РФ призывники уклоняются от армии из-за страха войны в УкраинеВидео

03:15

Гарантированная смерть в Украине: Зеленский предупредил призывников РФВидео

02:55

Британская разведка: взрывы в Белгороде бьют по войскам РФ под ХарьковомВидео

02:29

"Враг дрогнул и побежал": на Черниговщине ВСУ разгромили русский спецназФотоВидео

01:45

РФ готовит ударный кулак: в Генштабе назвали главные направления атаки оккупантовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять