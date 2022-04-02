Басков выслужился перед хозяином Путиным, поведав, как Россия "очищается" в войне против Украины

Басков выслужился перед хозяином Путиным, поведав, как Россия "очищается" в войне / wikimedia.org

Певец Николай Басков, который яро поддерживает вторжение России в Украину, рассказал о преследованиях и отметился бредовыми заявлениями об отношениях РФ с Западом.

Войну, которую развязал Путин в Украине, Басков называет "попыткой сохранить целостность России". Естественно, такая позиция любителя путинского режима не осталась без внимания общественности.

"Я получил огромное количество угроз и оскорблений, но мы с Вами понимаем от кого. Но, что самое важное – я почувствовал и получил поддержку многомилионной аудитории – всех и каждого. Я это чувствовал и в сети, и в обычной жизни, и на концертах", - написал Басков.

Певец уверен, что от вторжения его страны в Украину страдает... Запад.

"Обратите внимание – как нас не пытаются уколоть, ничего у них не получается, потому что их система построена на лжи, извращении, они впали в либеральную прелесть, а сейчас с каждым днем впадают в отчаяние. А наша жизнь построена на правде и стремлении к справедливости. Нам нечего стыдиться", - считает Басков.

Также певец не упустил момент "упасть в ноги" своему идолу - Путину.

Читайте также"Это знает весь шоу-бизнес": Панин рассказал о нетрадиционной ориентации Баскова, показав его в объятьях Кадырова"Главным же консолидирующим лицом в России стал Президент, чей рейтинг сегодня превышает рейтинги западных лидеров. И это только начало распрямления наших крыльев, нашего полета в развитии страны, ее преобразовании во многих смыслах и сферах", - написал Басков.

Ранее телеведущий Коля Серга, который вступил в ряды территориальной обороны Одессы, выступил со своей новой композицией в местном Центре информационной обороны. В песне он жестко высмеял российскую армию, а также Баскова, вспомнив слухи о его нетрадиционной ориентации.

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