Z-символика, ругательства и пропагандистские лозунги шли с поклонником "русского мира" в комплекте.
Фанат путина, рашистский артист Сергей Глушко (Тарзан) взял на себя роль политического аналитика и разразился тирадой в адрес США и НАТО, щедро сдобренной ругательствами и похабными стишками собственного сочинения.
Так на своей странице в Instagram 52-летний стриптизер сперва опубликовал угрозу, адресованную американцам, дескать за угнетение "русского мира" их ждет кара от лица китайцев.
Затем, следуя пропагандистским постулатам о том, что расширение НАТО угрожает жизни каждого россиянина лично, с гордостью рассказал о праведности войны, которую развернули рашисты.
При этом Тарзан все еще пытается оправдаться, что насилие - мера, которая вовсе не свойственна современной рф. Не свойственна, но вынуждена.
Бессвязная речь закоренелого путиниста больше похожа на истерику, которая случилась с немолодым уже человеком.
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