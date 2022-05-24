Голливудский актер украинского происхождения сделал прогноз, когда закончится война в Украине

Лев Шрайбер предсказал Украине победу в войне с россией / instagram.com/lievschreiber

Голливудский актер украинского происхождения Лев Шрайбер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В своей речи он упомянул войну в Украине, которая, по мнению артиста, не должна сходить с первых полос именитых СМИ - Европа и Америка не должны забывать о трагедии целого народа, которая происходит у них под носом.

Шрайбер подчеркнул, что Украина нуждается в моральной и финансовой поддержке, а также реконструкции.

"Украина может победить в войне с россией, но это будет долгая схватка. Поэтому этот конфликт не должен "выцветать" из ежедневной повестки. Это может продолжаться в течение некоторого времени, и есть опасность, что война исчезнет из цикла новостей ...

И я думаю, мы должны помнить, что эти люди прямо сейчас борются за свои жизни, за ценности и принципы, которые мы разделяем, я думаю, как европейцы, так и американцы", - заявил он.

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