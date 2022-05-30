Дельфин и русалка уже не те: Королева заменила бывшего мужа на сына

Певица продвигает своего сына. Скриншот с Youtube

Певица украинского происхождения, которая "топит" за россию Наташа Королева, снова записала песню "Дельфин и русалка", но только своего бывшего мужа Игоря Николаева она заменила своим сыном Архипом.

Пылкая поклонница "русского мира" выпустила клин вместе со своим сыном Архипом. Песня также называется "Дельфин и русалка", но со старой доброй "дельфин русалку полюбил", не имеет ничего общего.

В клипе молодой человек плавает с русалкой и произносит романтическо-страдальческий текст. Также в кадре появляется и мама Наташа, которая что-то поет на ухо своему сыну.

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Напомним, ранее Наташа Королева показала, как веселится на вечеринке в честь 9 мая в россии, пока войска рф обстреливали мирных жителей на ее родине.

На своей странице в Instagram артистка выложила серию сторис, снятых на одной из столичных тусовок ко Дню победы. В кадре бывшая киевлянка появилась в весьма странном наряде - советской пилотке, пуховике в пол, брюках хаки и нелепых ботинках на тракторной подошве.