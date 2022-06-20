"Предлагали сумашедшие деньги": Данилко рассказал, как его провоцировали русские пропагандисты

Верка Сердючка / УНИАН и Instagram А.Данилко

Легендарный украинский юморист Андрей Данилко (более известный в своей поп-ипостаси как Верка Сердючка), рассказал о многочисленных провокациях, которые пытались совершить в отношении него российские телепропагандисты. Об этом артист рассказал в интервью проекту "Факты ICTV".

"Алло, здравствуйте, Андрей, это "Первый канал". Боже мой ‒ куда Вы пропали?". Я говорю, вы с ума сошли, я же у вас там запрещен. И предлагали дурацкие передачи, типа "Детектора". Я в таких передачах не участвую. И предлагали сумасшедшие деньги. За программу ‒ три миллиона рублей (около миллиона рублей по курсу 2021 года ‒ Главред). И давили даже этими звонками", – признался Данилко.

Самый пик звонков от русских телепропагандистов был, по словам артиста, летом минувшего года. Как убежден Данилко, в стране-агрессоре, России, несколько лет подряд готовили информационную "дымовую завесу" будущей войне. И потом предлагали гигантские деньги за будущее сотрудничество.

"НТВ еще. Думаю, мне мама столько не звонила за всю жизнь, сколько они мне звонили. И письма, и все остальное. И такая была бестактная форма общения в начале, ну, то, что им присуще. Такая: "Ну, мы хотим вас вернуть". Да идите вы со своим НТВ вместе", – заявил Данилко.

В конечном итоге, артисту даже предлагали переехать в Россию на ПМЖ и просили назвать сумму, за которую он готов на это пойти. Как теперь понимает Данилко, все такие программы должны были бы выходить после 24 февраля ‒ как элемент провокации и пропаганды.

Смотреть с 43:00

Читайте такжеЧто у Андрея Данилко под кепкой: Верка Сердючка раскрыла секрет

Ранее ранее Андрей Данилко подшутил над "игрушечным" министром Шойгу, а также выразил мнение, что правящая верхушка на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть Путин сосредоточил исключительно в своих руках.

До того Данилко рассказал, почему, на его взгляд, диктатор Путин начал войну в Украине.

"Это война путина. Понятно, что сейчас такая обостренная фаза, все русское кажется враждебным, и это понятно... Все может закончить только путин. Это его видение ситуации, это его руководство, это те люди, которых он набрал за 20 лет... Я не знаю, как он их держит... Какими-то компроматами, взятками... Не знаю. Это человек, который поверил, что он Мессия, человек, который хочет остаться в учебниках, ездит на какие-то святые места... Везде какой-то символизм присутствует. Я думаю, он очень на этом помешан, на оккультных каких-то делах. Возьмите того же Гитлера, Сталина, они тоже увлекались очень этими всеми вещами. Но мы все знаем их конец. Желаю Путину такого же", - рассказал артист.

Другие новости: