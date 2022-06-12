Андрей Данилко показал редкие фото с "мамой": "Талант и сила выше неба!"

Андрей Данилко и Инна Белоконь - артист показал редкие кадры / instagram.com/v_serduchka

Украинский певец, музыкант Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, показал прогулку по Киеву вместе со своей "сценической мамой" - актрисой Инной Белоконь.

Артист не часто показывает кадры из жизни вне сцены. Украинский фотограф Андрей Максимов сделал для Данилко серию кадров после концерта, который дала Сердючка в киевском метро для мирных жителей и воинов ЗСУ. Ими артист поделился на своей странице в Instagram.

На снимках певец и Белоконь предстали в повседневной одежде черного цвета: "мама" в короткой тунике, шлепках, очках и пучком на голове, Данилко - в черном спортивном свитшоте, штанах, бессменной кепке и маске на лице.

Поклонники отмечают, певец сильно похудел, а Белоконь заметно помолодела. Они рады видеть своих любимых артистов в добром здравии и сосредоточенными на работе:

"Ви так пострункішали! супер виглядаєте".

"Неймовірні.... Наші..... Найкращі... ❤️"

"Андрію та Інно, ви справжні легенди!!! Ваш талант і сила вищі за небо! Дякуємо!"

"Обожнюю!!! Такі якісь зовсім юні…❤️❤️ Завжди захоплююсь та любуюсь! Дякую за естетичну насолоду!"

"Самый лучший ❤️❤️❤️❤️❤️ обожаем, любим ❤️"

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Ранее ранее Андрей Данилко подшутил над "игрушечным" министром Шойгу, а также выразил мнение, что правящая верхушка на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть Путин сосредоточил исключительно в своих руках.

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