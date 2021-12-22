Звезда Иронии судьбы сломала позвоночник

Ранее у Барбары Брыльськой был радикулит / instagram.com/basya_brylska

Звезда фильма Ирония судьбы или С легким паром, польская актриса Барбара Брыльская получила серьезную травму. Она сломала позвоночник.

Как пишет Starhit, артистка пожаловалась на то, что не может выйти на связь ни с фанатами, ни с друзьями.

"Я больна, голос у меня сейчас очень ужасный. Нужно подождать, я сейчас не в форме. Молюсь. Я даже не могу встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... Вы знаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме: физической и духовной. Что будет дальше, не знаю", - отметила Брыльская.

При этом, как именно она получила травму, неизвестно.

Главное из жизни Брыльской

Актриса пережила два развода, могла выйти еще раз замуж, но не захотела. Однако главным событием в ее жизни стала гибель дочки в автомобильной катастрофе в 1993 году. Артистка призналась, что плакала по любимой Басе на протяжении трех лет, и лишь поддержка сына Людвига смогла ее утешить.

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