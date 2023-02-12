"Подписал контракт с другими": сын Соловьева "отказался" воевать за РФ и шокировал своим видом

В соцсети появилась информация кем может работать 21-летний сын российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Соловьев с сыном / скриншот

Российский пропагандист Владимира Соловьева заявил, что на войну против Украины нужно отправлять уже и российских срочников.

В Twitter стал вирусным пост об одном из его совершеннолетних сыновей – Данииле Соловьеве.

"Сын Владимира Соловьева Даниил Соловьев рассказал, что пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться на защиту Донбасса, так как у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством", – написали 10 февраля авторы страницы Думминг Тупс (Анк-Морпорк).

Отметим, что в комментариях к своей публикации авторы подчеркнули, что являются юмористическим пабликом, который "часто на 100% прав", поэтому не известно действительно ли это слова Даниила Соловьева.

При этом известно, что он ранее точно работал моделью.

Что известно о сыне пропагандиста Соловьева

Даниил Соловьев – старший сын Соловьёва от третьей жены Эльги Сэпп (у журналиста восемь детей от трёх женщин).

Парень родился 12 октября 2001 года. О Данииле известно немного: закончил частную Ломоносовскую школу в Москве.

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза заявил, что сыновья пропагандиста Соловьева живут не в РФ, а за границей.

"Вот они, Александр Соловьев, 34 года, и Даниил Соловьев, 21 год. Почему они еще не на фронте, где ВСУ превратит их в фарш? Может, их мамаша против? Но их папаша гонит детей россиян на войну – так почему же они не воюют?" – написал Береза.

Ранее экс-главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин заявил, что Россия может проиграть войну против Украины, если российские генералы продолжат действовать так же неэффективно, как сейчас. Также террорист набросился на российского пропагандиста Соловьева, обвинив его в том, что Соловьев в случае проигрыша России в войне убежит куда-то за границу, где у него есть недвижимость.

Позже публичное выяснение отношений между одиозным пропагандистом Владимиром Соловьевым и террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым) продолжилось. На этот раз кремлевский трубадур Соловьев набросился на бывшего "министра обороны ДНР" Гиркина и обвинил его в том, что он "не смог умереть в Славянске".

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