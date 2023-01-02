Вера Брежнева показала первый откровенный лук с начала полномасштабной войны

Жена Константина Меладзе посветила сочным бюстом в микротопе.

Вера Брежнева показала грудь и пресс в наряде от украинского бренда / instagram.com/ververa

Украинская певица, бывшая участница девичьей поп-группы ВИА Гра, Вера Брежнева, как и многие люди по всему миру, в начале нового года подводит итоги прошедшего.

На своей странице в Instagram артистка поделилась выводами, которые ей принес 2022 год. "Прошлый год был настоящим испытанием. Испытанием внутри и снаружи. Год истины, силы, воли, чести и достоинства. Год проявления человечества. Таким ли мы его загадывали? Конечно, нет. Но мне было за что его благодарить", - пишет артистка.

В глазах поклонников главным выводом о самой Брежневой стал тот факт, что певица не стала торговать своей совестью в РФ, и с началом полномасштабной войны в Украине отказалась от любых связей со страной-агрессором, а свое свободное время посвятила благотворительной деятельности на пользу украинцев.

За работой на благо стране, в которой каждый гражданин по-своему превратился в защитника свободы Украины и/или волонтера, артистка, казалось бы, напрочь забыла, что ранее носила титулы самой красивой и соблазнительной в отечественном шоу-бизнесе.

Но в праздничную новогоднюю ночь Брежнева решила напомнить себе об этом сама: для встречи 2023 года она выбрала пикантный наряд от украинского бренда - пиджак оверсайз и юбка в в пол серо-голубого цвета, и черный микротоп, который открывал рельефный пресс певицы и соблазнительную ложбинку ее пышной груди.

Вера Брежнева показала грудь и пресс в наряде от украинского бренда / instagram.com/ververa

Ранее испанская актриса, муза Педро Альмодовара, 48-летняя Пенелопа Крус снялась с обнаженной грудью и в игривых трусиках для обложки популярного глянца.

Также полураздетая актриса Ксения Мишина похвасталась упругими формами в ванной комнате - рельефный пресс, крепкую грудь и сильные бедра она облачила в белье спортивного кроя.

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