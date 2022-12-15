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Из цыпленка в красивую девушку: Брежнева нежно поздравила младшую дочь

15 декабря 2022, 17:06
Певица трогательно поздравила свою младшую дочь с днем рождения.
Вера Брежнева
Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева трогательно поздравила свою младшую дочь с днем рождения. Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram.

Так, Саре исполнилось 14 лет и она превратилась в настоящую красивую девушку.

"Люблю эту девочку. Уже 13 лет. С каждым годом все больше. Пусть все сбудется", - написала Вера.

Из цыпленка в красивую девушку: Брежнева нежно поздравила младшую дочь

"Летела вчера из Берлина домой, готовилась к важному дню. Задержка рейса, нервы, но успела к 00.00", - написала Брежнева.

Из цыпленка в красивую девушку: Брежнева нежно поздравила младшую дочь
Из цыпленка в красивую девушку: Брежнева нежно поздравила младшую дочь

Напомним, ранее Вера Брежнева, которая с начала полномасштабного вторжения в России в Украину, поддержала свою родину, расплакалась на своем концерте после слов о родине.

Соответствующее видео появилось на ее странице в Телеграм.

Она поделилась, что впервые за 20 лет своей карьеры у нее состоялся перерыв в девять месяцев. "Меня зовут Вера и я украинка", - сказала она и пустила слезу.

Вера Брежнева
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