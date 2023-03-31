Остапчук назвал два своих прежних брака ошибками

Известный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук публично назвал два своих предыдущих официальных брака "ошибками".

Остапчук, браки / коллаж фото УНИАН

Известный украинский шоумен и актер Владимир Остапчук публично признал два своих предыдущих официальных брака "ошибками" в рамках YouTube-шоу "єПитання".

Ведущая проекта Леся Никитюк иронично спросила Остапчука - "Как там твоя свадьба?", а один из участников шоу подхватил: "Первая, вторая, Вова?".

В ответ Остапчук отметил, что шоу похоже на его жизнь, ведь участники могут совершить две ошибки перед тем, как право ответа дадут их противникам.

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"Все нормально. Я так понимаю, что шоу "єПитання" для меня и обо мне, потому что здесь есть правило двух ошибок, как в моей личной жизни, поэтому все нормально", – сказал шоумен.

Отвечая на вопрос Никитюк по поводу того, как чаще всего женщины оскорбляют своих бывших возлюбленных, Остапчук рассказал, что в личной переписке его называли "свиньей".

Напомним, у Остапчука есть дети от первого брака - с Еленой Войченко. Они были женаты с 2007 по 2020 год.

В 2021 году она женился на Кристине Горняк, с которой познакомился еще в период брака, но в прошлом году стало известно, что пара развелась.

Сейчас Остапчук состоит в отношениях с девушкой по имени Екатерина.

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