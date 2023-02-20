Кристина Горняк назвала виновных в ее разводе с Владимиром Остапчуком

Бывшая жена Остапчука рассказала, почему выгораживает шоумена даже после расставания.

Кристина Горняк рассказала, кто виноват в ее разводе с Владимиром Остапчуком / instagram.com/kristygor

Украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк все еще болезненно переживает расставание с мужем, ведущим и шоуменом Владимиром Остапчуком. И если он уже с головой окунулся в новые отношения, Горняк не торопится расставаться с вновь обретенной свободой.

На вопросы про бывшие отношения и она, и ее экс-супруг стараются отвечать сдержанно, что порой нервирует поклонников Кристины, которые убеждены, что ее брак с шоуменом распался из-за неверности последнего.

На своей странице в Instagram блогерша решила откровенно рассказать, кто именно стал виновником того, что она и Остапчук больше не вместе. Впрочем, ответ оказался ожидаемым.

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Горняк призналась, что решение о расставании принимали вдвоем, вдвоем же они и виноваты в том, что их семейная жизнь не сложилась. Также решение не комментировать развод она также принимала с Остапчуком сообща.

"Всегда виноваты двое. Просто кто-то больше, а кто-то меньше. И двое приняли решение не комментировать. Надеюсь на понимание", - пишет блогерша.

Кристина Горняк рассказала, кто виноват в ее разводе с Владимиром Остапчуком / instagram.com/kristygor

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